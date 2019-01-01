سمولينج يكشف أسباب تحوله لشخص نباتي

اللاعب الإنجليزي كريس سمولينج نجم مانشستر يونايتد يؤكد أنه أصبح أفضل على المستوى الصحي منذ أن تحول لشخص نباتي بشكل كامل قبل عدة أشهر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف كريس سمولينج لاعب فريق مانشستر يونايتد عن استفادته بشكل كبير من تغيير نظامه الغذائي في الأشهر الأخيرة ليتحول لشخص نباتي بالكامل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن جسده أصبح في حالة أفضل منذ أن تخلى عن اللحوم الحمراء في نظامه الغذائي.

وقال سمولينج: “لقد خضعت لاختبار لعضلاتي ووجدت أنها تحسنت بنسبة 35% عما كان عليه الأمر في آخر اختبار، وأشعر أن قوتي قد ازدادت".

بعد طول انتظار - بيل يسجل الهدف الـ100 مع ريال مدريد

وأضاف: "منذ أن بدأت ذلك وأنا أجد نفسي أكثر قوة بإستمرار وأرى نتائج أفضل مع مرور الوقت عما كان عليه الأمر عندما كنت أتناول أي شيء".

وأكمل: "حتى قبل أن أتحول لإنسان نباتي بالكامل وعندما بدأت في التقليل من أكل اللحوم الحمراء وجدت أن الاستشفاء بعد المباريات أصبح أفضل".

الأفضل بلا منازع وليفربول لا يستحقه - ردود أفعال صاخبة على هدف صلاح في بورنموث

واختتم تصريحاته: "عادة في اليوم التالي بعد المباريات نشعر بارتفاع كبير في معدلات الإرهاق، لكن ليس الآن، أعتقد أنني استفيد بشكل كبير من كوني نباتي"