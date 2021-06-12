"كريس، أنا أحبك" .. لوكاكو يهدي هدفه لإريكسن

لفتة استثنائية من الدولي البلجيكي..

خصص نجم منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو احتفاله بهدفه في شباك روسيا بيورو 2020 لصالح زميله في إنتر ونجم الدنمارك، كريستيان إريكسن.

لوكاكو آثر إرسال رسالة دعم إلى إريكسن بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت له في مباراة فنلندا، وذلك بعد إحرازه لهدف في شباك روسيا بأول ربع ساعة.

الدولي البلجيكي عمل مع إريكسن في إنتر على مدار آخر موسمين، ونجحا سويًا في قيادة النيراتزوري لتحقيق لقب الدوري الإيطالي بالموسم المنقضي.

كيف أهدى لوكاكو هدفه إلى إريكسن؟

بعدما أسكن الكرة شباك الحارس أكنفيف، توجه لوكاكو إلى الكاميرات لإرسال رسالة دعمه بطريقته الخاصة إلى إريكسن.

وفي تلك اللقطة، قال لوكاكو للكاميرات موجهًا حديثه لإريكسن "كريس، ابق قويًا.. أنا أحبك كثيرًا!".

وبهذه البادرة، ينضم لوكاكو إلى كل نجوم كرة القدم في العالم الذين دعموا إريكسن، وإن اختلف عنهم أن دعمه كان من أرض الملعب، على عكسهم من وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا حدث لإريكسن في مباراة فنلندا والدنمارك؟

الدقيقة 42 شهدت سقوط كريستيان إريكسن وحده على أرض الملعب مغشيًا عليه، وفيما بعد تم اكتشاف إصابته بأزمة قلبية.

المسعفون تدخلوا سريعًا لإنقاذ نجم توتنهام السابق، ثم تم نقله إلى المستشفى لإكمال العلاج هناك، مع تعليق المباراة مؤفتًا.

في النهاية، نجحت جهود الأطباء في إنقاذ حياة إريكسن، واستُكملت مباراة فنلندا والدنمارك وفازت الأولى بهدف نظيف.

ما القادم للوكاكو وإريكسن في يورو 2020؟

بعد فوز بلجيكا على روسيا وخسارة الدنمارك من فنلندا، يستعد لوكاكو لمواجهة إريكسن في ثاني جولات دور المجموعات من يورو 2020.

بالطبع لن يتواجد إريكسن في هذه المباراة بسبب حالته الصحية، فيما يعوّل روبيرتو مارتينيز على لوكاكو لحسم التأهل إلى ثمن النهائي سريعًا لصالح بلجيكا.

أما فنلندا التي حققت أول انتصار لها في التاريخ ببطولة اليورو، تضرب موعدًا مع روسيا الساعية للعودة إلى المنافسة بعد الهزيمة الثقيلة من بلجيكا بالجولة الأولى.

الجدير بالذكر أن صاحبي المركز الأول والثاني يتأهلان مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما يتأهل أفضل 4 ثوالث بالمجموعات الست معهم.

اقرأ أيضًا..