حصل كريستيان روميرو على وضوح بشأن الإصابة التي تعرّض لها في مواجهة سندرلاند. فقد أُبلغ مدافع توتنهام هوتسبير بأنه يعاني من تمزّق في الرباط الجانبي الإنسي للركبة، بعدما تلقّى دفعة قوية من مهاجم سندرلاند برايان بروبي. وخسر السبيرز المباراة 1-0 وشهدوا خروج أحد العناصر المهمة مصابًا.

وقعت الحادثة في الدقيقة السبعين من المباراة. فبعد دفعة من برايان بروبي اصطدم روميرو بقوة بحارس مرماه أنتونين كينسكي، ما أدى إلى إصابة الأرجنتيني في ركبته. وغادر المدافع الملعب وهو متأثر بوضوح.

وأظهرت الفحوصات الآن أن روميرو تعرّض لتمزّق في الرباط الجانبي الإنسي للركبة. ومن المتوقع أن تبعده الإصابة عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع. وبذلك يبدو أنه لن يشارك مجددًا مع توتنهام هذا الموسم.

ومع ذلك تلوح بارقة أمل للاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عامًا مع اقتراب كأس العالم الذي ينطلق في 11 يونيو. والتوقعات تشير إلى أن روميرو قد يكون جاهزًا في الوقت المناسب للبطولة. لكن ناديه سيفتقده في المرحلة الحاسمة من ختام الموسم.

ويعيش توتنهام وضعًا صعبًا ويحتل حاليًا المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولدى فريق المدرب روبرتو دي زيربي ست مباريات متبقية لتفادي الهبوط. وينتظره في نهاية الأسبوع المقبل لقاء مهم أمام برايتون وهوف ألبيون.

وحُسمت مباراة سندرلاند بهدف عكسي، بعدما تغيّر اتجاه تسديدة نوردي موكيلي عبر ميكي فان دي فين. وبالنسبة لدي زيربي كانت تلك أول مباراة له كمدرب للسبيرز، لكنها انتهت بخيبة أمل. وبذلك يبقى النادي تحت خط الهبوط.

بعد انتهاء المباراة، نشر بروبي صورًا من المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى عاصفة من ردود الفعل. وإلى جانب رسائل الدعم، ظهرت أيضًا مئات الرسائل الكارهة والعنصرية، ولا سيما من الأرجنتين. وقد أبلغ سندرلاند عن ذلك لدى الشرطة ومنصات التواصل الاجتماعي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.