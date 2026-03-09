كريستيانو لوكاريلي | "الشيوعي الثائر" الذي تحول من مدرجات الأولتراس إلى نجم الملاعب

بدأ صعود كريستيانو لوكاريلي ليصبح مثالاً أعلى للجماهير بانخفاض طوعي.

لسنوات عديدة في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، كافح لوكاريلي ليصبح أخيرًا في مصاف كبار المهاجمين واللاعبين في الدوري الإيطالي، مثل رونالدو فينومينو من إنتر وميلان، وأندريه شيفتشينكو من ميلان، وديفيد تريزيجيه من يوفنتوس، وهيرنان كريسبو وأدريانو من بارما، وجابرييل باتيستوتا من فيورنتينا ثم روما، وفيليبو إنزاجي (يوفنتوس وميلان)، وكريستيان فييري (يوفنتوس، لاتسيو، إنتر وميلان) وما إلى ذلك.

المشكلة لم تكن أبدًا في الأهداف، لأنها لم تكن مفقودة في مسيرة كريستيانو لوكاريلي، حيث سجل 240 هدفًا كلاعب محترف، وهو رقم مثير للإعجاب؛ المشكلة كانت أن الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي لم تكن تنتظر لاعبًا مثل لوكاريلي في ذلك الوقت. مهاجم لا يمتلك أي موهبة فنية، يعمل بجد في كرة القدم ويبدو وكأنه جاء إلى المباراة مباشرة من نوبة ليلية في الميناء: يتمتع بجذع ضخم، عريض تقريبًا بقدر طوله، وذراعين قويتين، وساقين قويتين، وعنق قصير تحت رأس مليء بالأفكار والمبادئ، والتي سنتحدث عنها لاحقًا.

لكن في صيف 2003، كان كريستيانو لوكاريلي يبلغ من العمر 28 عامًا ويلعب بالفعل في ناديه الاحترافي السابع، وكان يعتبر مهاجمًا راسخًا في الدوري الإيطالي. صحيح أنه لم يستطع منع هبوط ناديه تورينو كالتشيو، لكنه لم يفتقر إلى العروض من الدوري الإيطالي في ذلك الصيف، ولا من الخارج.





Getty Images





تخلى كريستيانو لوكاريلي عن 500 ألف يورو ليتمكن من اللعب في ليفورنو.

لكن لوكاريلي اتبع قلبه بدلاً من ذلك. قبل عام، عاد نادي ليفورنو إلى دوري الدرجة الثانية بعد 30 عامًا طويلة قضاها النادي في دوري الهواة.

وكريستيانو لوكاريلي، الذي غرس فيه والده، وهو عامل ميناء، حب الحركة العمالية ونادي ليفورنو، والذي قضى شبابه في مدرجات ملعب "أرماندو بيكي"، ورافق ليفورنو خلال السنوات المظلمة التي قضاها في الدرجة الثانية، ووشم شعار ناديه على ساعده، حقق أكبر أمنية لوالده ولنفسه وللمدينة بأكملها: انتقل كريستيانو لوكاريلي إلى نادي ليفورنو الصغير في دوري الدرجة الثانية. اختار الرقم 99 على قميصه، وهو عام ميلاد ابنه الأكبر ماتيا، والأهم من ذلك: عام تأسيس Brigate Autonome Livornesi، التي كانت على الأرجح أكثر مجموعات المشجعين المتطرفين يسارية في تلك السنوات، ومناضلة ضد العنصرية والفاشية ومعارضة لسلفيو برلسكوني، راعي نادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي لعدة مرات. لوكاريلي، كما يمكن أن يتوقع المرء، لم يكن مجرد هداف موثوق، بل كان شيوعياً أيضاً. وكان كذلك على الأقل طوال فترة كونه مشجعاً لليفورنو، "منذ ولادته" على وجه الدقة، كما يقول هو نفسه.

لم يستطع ليفورنو أن يدفع له سوى 500 ألف يورو صافي أقل مما كان يكسبه مؤخراً في تورينو. لكن لوكاريلي، الذي كان يتبرع دائماً بجزء من راتبه للمؤسسات الخيرية والمراكز الاجتماعية، تنازل عن ذلك بكل سرور. "هناك لاعبون يشترون سيارات فيراري أو يخوت. أما أنا، فقد اشتريت بقميص ليفورنو. هذا كل شيء"، كتب لاحقًا في كتابه "Tenetevi il milliardo" (احتفظوا بالمليار)، وهو ما يبدو مبالغًا فيه، لكن في تلك السنوات، بعد فترة وجيزة من إدخال اليورو، كان العديد من الإيطاليين لا يزالون يحسبون بالليرة القديمة، و500 ألف يورو كانت تعادل مليار ليرة.

بالمناسبة، أصبح الكتاب لاحقًا مادة دراسية إلزامية في المدارس الثانوية في ليفورنو، بهدف إبعاد الشباب عن إدمانهم للاستهلاك. لاعب كرة قدم كمرجع أخلاقي. كان ذلك بحد ذاته أمرًا مثيرًا.

جورجيو كيليني وإيجور بروتي وكريستيانو لوكاريلي يقودون ليفورنو إلى الدوري الإيطالي

لكن ما تلا هبوط لوكاريلي الطوعي إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية كان حدثًا مثيرًا للغاية: فاز نادي ليفورنو في ذلك الموسم بالدوري الإيطالي الدرجة الثانية. في الخلف، دافع لاعب دفاع شاب جدًا من مدينة بيزا المجاورة يدعى جورجيو كيليني عن كل شيء، وفي الأمام، سجل لوكاريلي وشريكه في الهجوم إيجور بروتي، الذي ينحدر أيضًا من ليفورنو، 53 هدفًا من أصل 75 هدفًا للفريق. وفي النهاية، لم يكن هدف لوكاريلي الـ 29 كافياً للفوز بلقب هداف الدوري، لأن لاعباً يدعى لوكا توني من باليرمو سجل 30 هدفاً.

لم يهتم لوكاريلي بذلك، لأن في نهاية موسم 2003/2004 عاد نادي ليفورنو إلى الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 55 عامًا. كان موسمًا مثل الحلم، وفي كرة قدم كانت قد أصبحت تجارية إلى حد كبير في ذلك الوقت، كان لوكاريلي وليفورنو بمثابة النقيض الرومانسي لكرة القدم. المهاجم الأحمر من المنعطف بطل شعبه، نادٍ كشوكة حمراء في جسد المؤسسة.

أصبح لوكاريلي هداف الدوري في العام التالي: بفضل أهدافه الـ 24، أنهى ليفورنو موسمه الأول بعد الهبوط في المركز التاسع.





Getty Images





كريستيانو لوكاريلي: قميص عليه صورة تشي جيفارا غير كل شيء

لم يعد بإمكان مارسيلو ليبي أن يفعل شيئًا آخر: في 8 يونيو 2005، قبل بضعة أشهر من عيد ميلاده الثلاثين، احتفل كريستيانو لوكاريلي بظهوره الأول مع المنتخب الإيطالي وأنقذ إيطاليا من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل 1-1 ضد صربيا قبل دقيقتين من نهاية المباراة. بعد ثلاثة أيام، لعب 45 دقيقة أخرى ضد الإكوادور، ثم بدا أن ليبي قد رأى ما يكفي. على الرغم من أن لوكاريلي سجل أهدافًا بانتظام في موسم 2005/2006، وكان لوكا توني هو الإيطالي الوحيد الذي تجاوزه في عدد الأهداف المسجلة (19 هدفًا)، وتأهل ليفورنو إلى كأس أوروبا بعد أن احتل المركز الخامس، لم يُسمح للوكاريلي بالمشاركة في كأس العالم 2006 في ألمانيا، وتوج أبطال آخرون من الفرق الصغيرة أنفسهم أبطالًا لا يُنسون في برلين.

لأن هناك أمر آخر. لم يكن لوكاريلي مجرد شيوعي يهدي أهدافه للعمال والناس البسطاء ويتنازل طواعية عن المال ليكون قريباً من شعبه. لطالما اعتُبر لوكاريلي متمرداً مزعجاً. هذه الصورة تلازمه منذ أن كان في العشرين من عمره، وهو يقول إنه لم يرغب أبداً في أن يكون متمرداً. لعب لوكاريلي أول مباراة له كلاعب محترف في ملعبه أرماندو بيكي في 27 مارس 1997، في مباراة بين المنتخب الإيطالي تحت 21 عامًا ومولدوفا. وعد لوكاريلي، الذي كان فخورًا، أصدقاءه من المنعطف الشمالي بأن يرسل لهم تحية على العشب إذا سجل هدفًا. وقد أعطاه المشجعون المتعصبون قميصًا قبل المباراة، فارتداه لوكاريلي تحت قميص الأزوري. في الدقيقة 63، حدث أخيرًا ما كان ينتظره الملعب بأكمله: فرانشيسكو توتي يمرر الكرة إلى منطقة الجزاء، لوكاريلي ينطلق بسرعة في منطقة الجزاء، ويسدد الكرة بقوة بقدمه اليمنى، وقبل أن تدخل الكرة المرمى، يستدير لوكاريلي قليلاً، يقفز على لافتة الإعلانات أمام المنعطف الشمالي ويرفع قميصه.





كان ذلك مجرد هدف في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح إيطاليا في مواجهة مولدوفا في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، لكنه أدى إلى تعقيد مسيرة لوكاريللي خارج ليفورنو إلى الأبد. لم يكن على القميص الذي أعطاه له المشجعون المتطرفون عبارة "Il Livorno è una fede. Gli ultras i suoi profeti" (ليفورنو هو إيمان، والمشجعون المتطرفون هم أنبياؤه) فحسب، بل كان عليه أيضًا الصورة الأيقونية للزعيم الثوري الكوبي-الأرجنتيني تشي جيفارا. تأسس الحزب الشيوعي الإيطالي في ليفورنو عام 1921، وحتى اليوم، يصوت غالبية سكان المدينة الساحلية التوسكانية لليسار. ومع ذلك، لم يكن القميص الذي يحمل صورة تشي جيفارا في ذلك المساء تعبيرًا عن إرادة لوكاريللي السياسية، بل كان يريد أن يهدي هدفه لأصدقائه من المشجعين، لا أكثر. لكن منذ ذلك الحين، أصبح المتمرد. المحترف الذي أصبح متطرفًا، الناشط اليساري الذي يرتدي قميصًا. بدأ مشجعو ناديه آنذاك، بادوفا، الذين يميلون إلى اليمين، في صيحات الاستهجان تجاه مهاجمهم، ورفضته الأندية الكبرى، ولم تستدعه المنتخب الوطني. "لدي مبادئي، كان تشي جيفارا مصدر إلهام لي بأفكاره عن المساواة والتضامن وحسه بالعدالة. لكنني لم أكن أبدًا متشددًا. لم يحدث أبدًا أن ذهبت إلى مظاهرة بدلاً من التدريب، لكن هذه هي القصة التي تروى عني"، قال لوكاريلي ذات مرة في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا.

ليفورنو ولوكاريلي لم ينقذا كرة القدم الإيطالية

لكن بالطبع أعطى لوكاريلي النقاد ما يكفي من الأسباب للانتقاد: عندما تشاجر حوالي 150 من مشجعي ليفورنو اليساريين مع مشجعي لاتسيو روما اليمينيين وانتهى بهم الأمر في الحجز، دفع لوكاريلي من جيبه الخاص ثمن حافلات نقل ليعيد شباب ليفورنو إلى ديارهم. ولفترة من الوقت، كان لوكاريلي يحتفل بأهدافه برفع قبضته عالياً في تحية شيوعية، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 30 ألف يورو عليه من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم - وهي غرامة تبلغ ثلاثة أضعاف الغرامة التي دفعها لاعب لاتسيو اليميني المعلن باولو دي كانيو لعرضه ما يُعرف بالسلام الروماني، والمعروف في ألمانيا باسم تحية هتلر. التقى بابنة تشي جيفارا ونظم مباراة ودية صيفية في كوبا. وبالطبع، هو الذي خفض راتبه بمقدار 100000 يورو عندما وجد أنه لا يؤدي ما يكفي، شجب إدمان زملائه على الاستهلاك. وفي نهاية كتابه، قال بكل تفاخر: "ليفورنو ليست مجرد فريق عادي، بل هي إحدى القوى التي ستنقذ كرة القدم في إيطاليا." لأن كرة القدم الإيطالية، كما كان لوكاريلي يكرر في كل مناسبة، في حالة مزرية، ولو عُلقت صناديق شكاوى أمام الملاعب، لامتلأت عن آخرها.

هذا التقييم لم يكن خاطئًا تمامًا. كانت الدوري الإيطالي في تلك السنوات تكافح ضد فقدان أهميتها، حيث تم تشكيل فرق الأحلام الرائعة من قبل ريال مدريد وبرشلونة، كما أن الدوري الإنجليزي كان قد بدأ بالفعل في تجاوز الجميع. في الدوري الإيطالي، أفلست أندية مثل فيورنتينا ونابولي وبارما وتورينو، وكان الدوري يعاني من مشاكل في الملاعب المتداعية، وفضائح المراهنات والتلاعب، كما أدانت محكمة أطباء فريق يوفنتوس تورينو السابقين بتهمة تعاطي المنشطات بشكل منهجي من قبل اللاعبين في أواخر التسعينيات. كانت المشاكل موجودة ولا يمكن تجاهلها، مهما أنكرها كبار رجال الأعمال القدامى في الدوري والأندية ورفضوا الواقع. كان لوكاريلي وليفورنو يعتبران مزعجين يسيئان إلى سمعة الدوري.





Getty Images





في عام 2007، قال لوكاريلي "أعطونا الملايين"

لكنهم لم ينقذوا كرة القدم الإيطالية بالطبع. في صيف 2007، اختلف لوكاريلي مع رئيس نادي ليفورنو، ثم قال "أعطوني الملايين"، وانتقل المهاجم إلى شاختار دونيتسك في أوكرانيا. أخيرًا وصل لوكاريلي إلى دوري أبطال أوروبا، كما يمكن أن يقول من يحبونه. لقد باع روحه مقابل أربعة ملايين يورو صافي راتب سنوي، كما قال رفاقه من كورفا نورد. نعم، المال لعب دورًا بالفعل، كما اعترف لوكاريلي، لكنه أصر على أنه يريد أن يشارك مدينته وشعبه في ذلك، فأسس صحيفة. في 9 سبتمبر 2007، قبل تسعة أيام من مباراته الأولى (وأول هدف له) في دوري أبطال أوروبا، صدرت صحيفة كورييري دي ليفورنو لأول مرة. كان لوكاريلي المساهم الرئيسي والناشر، واستثمر مليوني يورو في المشروع الذي أراد من خلاله إعطاء صوت لمن لا صوت لهم، بالإضافة إلى خلق بعض فرص العمل.

أصبح الآن مدربًا في الدوري الرابع

في أوكرانيا، لم يستطع لوكاريلي الصمود سوى ستة أشهر، وفي الشتاء انتقل إلى بارما، وفي المباراة الخارجية في ليفورنو، صفر المشجعون في كورفا نورد بلا رحمة على الناشر الجديد.

بعد ثلاث سنوات، انتهى أمر الصحيفة، ولم يعد هناك عملاء للإعلانات، كما كان توزيعها مخيباً للآمال، وهبط ليفورنو في صيف 2008 إلى المركز الأخير في جدول الترتيب، ثم صعد مرة أخرى، ثم هبط مرة أخرى، واليوم، بعد بيعه وإفلاسه وهبوطه إلى دوري الهواة، صعد مرة أخرى إلى الدرجة الثالثة، وهي ثالث أعلى درجة في الدوري الإيطالي.

واصل كريستيانو لوكاريلي اللعب حتى عام 2012، وحتى لفترة قصيرة في ليفورنو، حيث لم تتمكن أهدافه العشرة في 28 مباراة من منع هبوط الفريق النهائي من الدوري الإيطالي. ثم أصبح مدربًا، لفترة قصيرة أيضًا في ليفورنو، عندما صعد النادي مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية. لكن الأمور لم تعد كما كانت، فقد انتهت قصة الشيوعي من المنعطف الذي سجل أهدافًا لشعبه. بعد العديد من المحطات في أندية وسط وجنوب إيطاليا من الدرجتين الثالثة والثانية، يعمل كريستيانو لوكاريلي منذ 26 ديسمبر 2025 في بيستويا. مدينة صناعية وعمالية في توسكانا، الدرجة الرابعة، آخر مرة في الدوري الإيطالي كانت عام 1981.



