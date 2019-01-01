تأثير كريستيانو رونالدو: ماذا فعل لاعب ريال مدريد السابق لعلامة يوفنتوس التجارية؟

النجم البرتغالي يقضي موسمه الثاني في إيطاليا

قال باتريك فييرا في خضم النقاش والجدل حول رد فعل كريستيانو رونالدو الحاد على استبداله خلال مباراة ميلان في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي "في يوفنتوس، النادي هو النجم الحقيقي".

لكن هذا لا يبدو صحيحًا، أليس كذلك؟ رونالدو أكبر من يوفنتوس، أو على الأقل العلامة التجارية الخاصة به "CR7"، ولهذا السبب وقع معه البيانكونيري، ولهذا أيضًا لم يُغرمه النادي للاتجاه فورًا لغرف الملابس بعد استبداله بباولو ديبالا.

كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، حسام حسن وأبرز الهدافين الدوليين عبر التاريخ

لم يكن هناك أي رد فعل، ولم يكن كذلك هناك أي اعتذار. رد فعل رونالدو الوحيد بعد ما حدث أتى عبر حسابه الرسمي في إنستجرام، إذ كتب "مباراة صعبة وانتصار مهم".

يوفنتوس من جانبه يبدو مهتمًا أكثر بمشكلة الركبة التي تحدث عنها ماوريتسيو ساري فيما بعد. فهم أولًا وأخيرًا بحاجة لرونالدو لائق وجاهز بدنيًا وفنيًا، هم بحاجة لأن يكون مرئيًا طوال الوقت، سواء داخل أو خارج الملعب. هم بحاجة له للفوز في المباريات ولجذب جماهير جديدة للنادي.

وهذا ما يؤكده رد فعل جيورجيو كيليني حين علم أن رونالدو في طريقه للانضمام لليوفنتوس الصيف الماضي، إذ قال "نشعر بحماس وإثارة كبيرة".

أضاف حول الصفقة التي كلفت يوفنتوس 112 مليون يورو (101 مليون جنيه إسترليني، 130 مليون دولار أمريكي) لضمه من ريال مدريد "نحن نتطلع قدمًا للعمل معه، كل جزء في النادي يتطلع لهذا، سواء اللاعبين أو المدربين أو الإداريين أو مسؤولي التسويق".

بالنسبة لرجل يحمل درجة عليا في الاقتصاد والتجارة وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال، فمن الواضح أن كيليني يعي تمامًا أن تلك الخطوة لم تتم بناءً على العوامل الرياضية فقط.

صحيح أن رونالدو كان حامل الكرة الذهبية حينها، لكن حتى الرئيس أندريا آنييلي اعترف لاحقًا بأن الصفقة مثلت لأول مرة اتجاهًا داخل الإدارة بأن يتم ضم لاعب بناءً على رؤية اقتصادية ومالية.

بعد كل شيء، كيف يمكن لشخص أن يُفسر إنفاق 340 مليون يورو بما يتضمن قيمة الصفقة والرواتب والضرائب مقابل ضم مهاجم صاحب 33 عامًا"

"تأثير رونالدو" كان حاسمًا.

"يوفنتوس ومنذ تولى آنييلي رئاسته عام 2010 كان يتطور عامًا بعد آخر، لكنهم أدركوا أنه ليُصبح النادي أحد عمالقة أوروبا عليه أن يتخطى حدود السيري آ"، هذا ما قاله ماركو بيليناتزو الصحفي في موقع إل سولي 24 أوري وناشر كتاب "نهاية كرة القدم الإيطالي" لجول.

أضاف "يوفنتوس يُحاول وضع نفسه بجانب الأندية ذات الإغراء العالمي الضخم والميزانيات الضخمة، مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد".

"لكي تُنافس مع تلك الأندية، فأنت بحاجة لفريق قوي، ولكن كذلك لوجود لاعبين مهمين داخل هذا الفريق بمتابعين كثر على مواقع السوشيال ميديا"

"الجودة حين تقترن بالشعبية تمنح النادي القدرة على زيادة إيراداته".

"ولهذا، رونالدو كان الصفقة المثالية ليوفنتوس ليحقق كلا الهدفين".

رونالدو لم يُخيب ظنهم في أي من الجانبين حتى الآن.

رونالدو الذي سيُتم عامه الـ34 خلال فبراير القادم تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد موسمه الأول مع يوفنتوس، إذ أحرز 21 هدفًا ساهم بهم في فوز الفريق بالاسكوديتو، وقد قاد البيانكونيري لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وأحرز هاتريك رائع ضد مباراة العودة أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16.

ويُمكن القول أن اللاعب المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات والذي حل رابعًا في جائزة جول 50 لعام 2019 كان له تأثير أكبر خارج الملعب، وهذا التأثير كان أسرع بالتأكيد من تأثيره داخل الملعب.

إذ زاد عدد متابعي حسابات يوفنتوس على السوشيال ميديا بمقدار 2.2 مليون متابع خلال الـ24 ساعة الأولى بعد الإعلان رسميًا عن انتقال رونالدو للنادي، بين يومي 10 و11 يوليو.

ومما لا يُثير الدهشة أن نمو المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة باليوفنتوس قد استمرت خلال الـ17 شهرًا الماضية.

عدد متابعي يوفنتوس على إنستجرام زاد من 9.8 مليون متابع إلى 33.5 مليون، فيما تضاعف عدد مشتركي قناتهم على يوتيوب 3 مرات (من 730 ألف إلى 2.33 مليون).

السيدة العجوز أضاف 7.5 مليون متابع على فيسبوك و1.7 مليون متابع على حسابهم باللغة الإيطالية في تويتر، ولم يكن مستغربًا بالتأكيد قرارهم إنشاء حساب جديد للنادي باللغة البرتغالية في سبتمبر من العام الماضي.

ربما الأكثر وضوحًا من هذا كله هو ازدياد متابعي يوفنتوس على موقع سينا ويبو وهو الموازي الصيني لفيسبوك من 200 ألف إلى 2.33 مليون.

هذا ما يجعل رونالدو قيمًا جدًا ليوفنتوس، شعبيته العالمية.

هو الشخص الأكثر متابعة في العالم عبر إنستجرام، وهو ما يجعله الوجه الأشهر في العالم.

هذا مهم لأنه مؤخرًا التقى اثنان من مدوني الفيديو وهما لوجان بول وكي أس اي في قاعة ملاكمة محترفة في مركز ستابلس في لوس أجلوس للتنافس على حزام بطولة ملاكمة يوتيوب.

معنى الرياضة يتغير، وآنييلي أبرز هذا في اجتماع حملة أسهم يوفنتوس عام 2019.

إذ قال "الأنشطة الجديدة في عالم الترفيه مثل الرياضات الإلكترونية تنمو بقوة، هذه الأشياء التي يجب أن نُفكر بها".

"الأنشطة الرقيمة استراتيجية بالنسبة لنا، هي مهمة للبقاء على المستوى العالمي. جيل الألفية وجيل زد مهمين لنا وعلينا استغلال فرص السوق".

يوفنتوس، وفي عصر المؤثرين، وقع بصراحة مع الأكثر تأثيرًا.

انتقال رونالدو ليوفنتوس فتح أبواب النادي للمزيد من المتابعين وبالتالي فتح له أسواق جديدة.

يوفنتوس بالتأكيد كان يعمل على تعزيز علامته التجارية قبل وصول رونالدو.

يقل بيليناتزو "يوفنتوس أدرك أنه لا يستطيع النمو أكثر من ذلك على صعيد كرة القدم الإيطالية، ولا يمكن رفع أسعار تذاكر مباريات الفريق في ملعبه ذو الـ40 ألف مقعد والذي يُعد صغيرًا على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد واجه الفريق احتجاجات على زيادة أسعار التذاكر الموسم الماضي".

"ومن الصعب كذلك تحسين حقوق البث التلفزي التي تُدار بواسطة رابطة السيري آ، ذلك لأن الدوري الإيطالي لا يمتلك تلك السمعة الدولية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، بجانب أن الأرباح مقسمة بطريقة تمنع يوفنتوس من جني أموال أكثر من حقوق البث مثل منافسيه الإنجليز".

"لذا ومع كل تلك الاعتبارات، النادي يستطيع النمو فقط على الصعيد التجاري عالميًا. ولفعل هذا فأنت بحاجة لأيقونة عالمية مثل كريستيانو رونالدو، والذي يُعد مفيدًا جدًا لإبرام صفقات جديدة في أمريكا الشمالية وآسيا".

"يوفنتوس كان بالطبع قد قطع خطوات بالفعل للتقدم في أسواق أخرى. لقد غيروا شعارهم ليُصبح أكثر حداثة، وقد غيروا قمصانهم هذا الموسم أيضًا وابتعدوا عن زيهم الأبيض والأسود التقليدي لأن الناس في أمريكا يربطون هذا القميص بالحكام والمحاكم".

"وهم يلعبون المزيد من المباريات هذا الموسم في وقت الظهيرة حتى يُمكن مشاهدة مبارياتهم في أوقات مقبولة في آسيا. لقد فعلوا كل هذه الأشياء لمنح النادي بعدًا عالميًا".

الأمر نجح، علامة يوفنتوس التجارية أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين.

يوفنتوس وقع في يناير صفقة رعاية جديدة ومحسنة مع مزود ملابسه أديداس بقيمة 357 مليون يورو (308 مليون جنيه إسترليني، 395 مليون دولار أمريكي)، وتلك القيمة هي ضعف تلك السابقة.

وأعلن النادي كذلك الشهر الماضي عن تمديد شراكتهم مع راعي قمصانهم "جيب"، وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة 42 مليون يورو (36.2 مليون جنيه إسترليني، 46 مليون دولار أمريكي) مقابل 17 مليون يورو فقط للعقد السابق، وهو ما يُساوي 14.6 مليون جنيه إسترليني أو 18.8 مليون دولار أمريكي.

شركاء يوفنتوس أصبحوا حتى ذو قيمة أكبر. ولنا في حالة كونامي مثال واضح.

مجموعة الترفيه اليابانية كانت في مفاوضات بالفعل مع يوفنتوس للحصول على حقوق حصرية لاستخدام اسم النادي في لعبة الفيديو الخاصة بهم "برو إيفليوشن سوكر" حين أعلنت الأخبار انتقال رونالدو لتورينو.

جوناس ليجارد كبير مطوري العلامة التجارية وتطوير الأعمال في كونامي قال لجول "كان هذا شيئًا عظيمًا بالنسبة لنا. لقد أخبرنا النادي بالفعل حرصنا بالعمل معهم لأننا نرى الكثير من الفوائد من هذا الأمر. قدوم رونالدو أضاف المزيد من القيمة لنا على صعيد السمعة والأهمية".

يوفنتوس يستفيد بالطبع من وجود رونالدو معه حاليًا بنفس الطريقة، لكن هذا لا يعني أن البيانكونيري ليس لديه أموره الخاصة.

يقول بيليناتزو بهذا الصدد "رونالدو كلف يوفنتوس 85 مليون يورو سنويًا (73 مليون جنيه إسترليني، 94 مليون دولار أمريكي) بما يتضمن الرواتب والضرائب وقيمة الاستهلاك (المبلغ المالي الذي سيدفعه النادي لتغطية قيمة انتقال اللاعب خلال مدة عقده ذو الأربع سنوات)".

"فكرة أنه يدفع لنفسه فيما يخص مبيعات القمصان هي محض هراء، لكنه عزز أهمية النادي على صعيد السمعة وساعده ليُضاعف تقريبًا قيمة رعاية قمصانه وصفقات الرعاية الأخرى".

"هناك أيضًا زيادة في إيرادات تذاكر المباريات بـ70 مليون يورو تقريبًا، وهذا بالطبع يعود لتواجده في الفريق. لذا تأثير رونالدو حقيقي وواضح لنا جميعًا لنراه".

كيف تسدد الضربات الحرة المباشرة على طريقة كريستيانو رونالدو؟

"رغم هذا، فإن مشكلة يوفنتوس في تلك المرحلة المبكرة هي أن هناك زيادة في التكاليف وليس فقط في الإيرادات".

"هذا واضح من خلال حقيقة أن النادي في نهاية موسم رونالدو الأول معه عانى من خسارة قدرها 40 مليون يورو رغم حقيقة أنه حقق أرباحًا تجارية في سوق الانتقالات بقيمة 150 مليون يورو".

"هذا دليل وجود خلل في النفقات يتعلق بفاتورة الرواتب وقد ازداد الأمر صعوبة بعد خروجهم أمام أياكس أمستردام من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما كلف النادي خسارة 20-30 مليون يورو".

"هذا يؤكد أنه رغم مكاسبهم التجارية من التوقيع مع رونالدو، يبقى الوصول لمراحل متقدمة من البطولات الأوروبية مهم جدًا ليوفنتوس حين يتعلق الأمر بجني الأرباح لأنهم لا يستطيعون جني نفس الإيرادات من المنافسة المحلية في إيطاليا".

"ولهذا يدفع آنييلي باتجاه بطولة أوروبية ضخمة هي السوبر ليج، وهي بطولة أكثر تكاملًا تتضمن مباريات أكثر ذات قدرة على زيادة دخل الأندية الكبيرة في أوروبا".

"الأندية الإنجليزية لا تحتاج لهذا نظرًا للدعم الهائل الذي يُوفره البريميرليج لهم، فيما برشلونة وريال مدريد علامات تجارية ضخمة بالفعل، لكن يوفنتوس ومثله قليلًا بايرن ميونيخ يواجهان صعوبة في عدم قدرتهم على النمو والتطور أكثر داخل بطولات الدوري الخاصة بهم".

"لذا هم بحاجة لبطولة أوروبية أكبر وأغنى".

رونالدو إذًا هو مجرد وسيلة لليوفنتوس، لكن هدف آنييلي النهائي هو السوبر ليج أو على الأقل بطولة مختلفة بشكل جذري بدءً من عام 2024.

يوفنتوس وحتى ذلك الحين سيعتمد استراتيجية تقوم على استغلال رونالدو بأقصى حد ممكن، سواء تجاريًا أو رياضيًا.

إن مجرد وجوده يجعل من تورينو وجهة أكثر جذبًا لنجوم العالم في كرة القدم، وهو ما أكده انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت ليوفنتوس الصيف الماضي.

كما قال آنييلي سابقًا، لقد وضع النادي نفسه في موقف يسمح له بالتوقيع مع رونالدو الجديد في عامه الـ25 وليس الـ33.

بيليناتزو يُضيف "رونالدو كان مجرد الخطوة الأولى، هو صفقة متميزة وسيكون هناك المزيد. رغم أن يوفنتوس كان لديه هذا العجز التشغيلي في العام الماضي إلا أنهم وافقوا مؤخرًا على زيادة قيمة رأس المال بـ300 مليون يورو".

"هي المرة الثانية التي يزداد بها بمثل تلك القيمة في عهد آنييلي. الأولى كانت عام 2011 وكانت تقريبًا بقيمة 120 مليون يورو، مما يعني أن الزيادة الأخيرة بقيمة 300 مليون يورو هي قيمة خيالية بالنسبة للسوق الإيطالي".

"من الواضح أن هذا سيمول استراتيجية تسويقية أكثر شراسة وكذلك سوق انتقالات أكثر قوة، مما يعني جلب المزيد من الأبطال الكبار من طينة رونالدو".

"ومع ذلك، مثل تلك النفقات يجب أن تُعوض ببيع بعض اللاعبين كما رأينا في الصيف الماضي، وبالطبع يبقى الكلام أسهل من الفعل".

"يوفنتوس فشل في بيع عدد من لاعبيه الكبار في سوق الانتقالات الأخير، وبالتالي هم يتعاملون مع وضع يجعلهم يُنفقون 500 مليون يورو فيما يخص رواتب اللاعبين بما يتضمن الرواتب وقيمة الاستهلاك".

"لا يمكن تحمل مثل تلك التكاليف، ولذا يوفنتوس بحاجة للتخلص سريعًا من بعض لاعبيه ذوي الرواتب العالية".

رونالدو من الممكن أن يكون أحد هؤلاء في نهاية المطاف، لكن ليس الآن وليس قبل أن يُحقق الهدف الذي أتى لأجله .. دوري الأبطال.

يُتابع بيليناتزو "قد ينتهي الأمر بتركه يذهب لمكان آخر مثل الصين، حيث يحظى رونالدو بأهمية ومتابعين كثر، هذه ستكون صفقة جيدة لكافة الأطراف المعنية".

"خلاصة القول أن يوفنتوس بالتوقيع مع رونالدو بدأ طريقًا لا يمكن التراجع عنه، تلك عملية لا يمكن عكسها. يوفنتوس مطالب بمواصلة نموه ومواصلة انتصاراته، الأمران مرتبطان معًا، ورونالدو جزء لا يتجزأ من النجاح في كليهما".

هذا يعني أن تلك الصفقة لم تكن جزءًا من حلم يوفنتوس الرومانسي لغزو أوروبا، بل كان جزءًا من استراتيجية تسويق بارعة للسيطرة على العالم.