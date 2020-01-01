كريستيانو رونالدو يغادر البرتغال ويعود لإيطاليا

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس يغادر بلاده ويستعد للعودة لتورينو.

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم أن النجم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس يستعد حاليًا ليغادر مدينة ماديرا ليعود لإيطاليا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ريكورد" والتي أكدت أن النجم البرتغالي سيعود لمدينة تورينو من أجل العودة للتدريبات رفقة فريقه يوفنتوس.

وكان نادي يوفنتوس قد استدعى نجومه الأجانب من أجل العودة للتدريبات في الفترة المقبلة استعدادًا لعودة كرة القدم في الأسابيع المقبلة.

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وأمضى رونالدو الأيام الماضية في البرتغال رفقة أسرته، وكان يتدرب على ملاعب ناديه الأسبق ناسيونال ماديرا استعدادًا لعودة التدريبات بشكل رسمي.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فاللاعب الوحيد الغير واضح موقفه من العودة هو جونزالو هيجواين، حيث يمضي الفترة الحالية بالأرجنتين بالعزل الصحي.

وكانت معظم بطولات كرة القدم في أوروبا قد تم تعليقها بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في الأشهر القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد اجتمع في الأسابيع الماضية عدة مرات من أجل بحث عودة البطولات في أسرع وقت ممكن.