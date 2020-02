كريستيانو رونالدو يدخل نادي الألفية أمام سبال

يصل كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى المباراة رقم 1000 خلال مسيرته الكروية بعد تواجده في تشكيل الفريق الأساسي أمام سبال.

ولم يتواجد الأسطورة البرتغالية في مباراة بريشيا الأسبوع المقبل لأجل الحصول على الراحة.

ولعب رونالدو 99 مباراة في جميع البطولات مع الفرق المختلفة، إذ شارك في مباراتين مع سبورتنج لشبونة ب و31 مع الفريق الأول للشبونة، كما لعب 292 مواجهة بقميص مانشستر يونايتد.

1000 - Cristiano Ronaldo will make his 1000th senior appearance over his career for club & country in @juventusfc's game with today:



