كريستيانو رونالدو يختار مدرب يوفنتوس القادم

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يحدد المدرب القادم للبيانكونيري.

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس يشارك بشكل فعال في عملية اختيار المدرب القادم للبيانكونيري.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو ويب"، والذي أكد أن إدارة يوفنتوس اقترحت اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق لنادي توتنهام.

وبحسب ما ذكرت التقارير فالنجم البرتغالي قد أبدى اعتراضه على فكرة تعيين بوتشيتينو مديرًا فنيًا خلفًا لماوريتسيو ساري.

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وأوضحت التقارير أن رونالدو لا يرى في بوتشيتينو المدرب الذي يستطيع تحقيق النجاحات مع يوفنتوس، بالنظر لفترته في صفوف توتنهام.

وكان ماوريسيو بوتشيتينو قد أقيل من تدريب فريق توتنهام قبل أشهر بسبب تراجع النتائج، وحل مكانه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت تقارير صحفية عديدة أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لماوريتسيو ساري في صفوف يوفنتوس، في ظل النتائج السيئة للفريق.

جدير بالذكر أن علاقة رونالدو بساري ليست في أفضل حالاتها، حيث ظهر الخلاف بشكل علني بين الثنائي في أكثر من مناسبة.