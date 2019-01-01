كريستيانو رونالدو يحقق ما فشل لاعبو يوفنتوس في تحقيقه منذ تريزيجيه في 2005
سجل النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو هدفين من أصل ثلاثة أهداف سجلها يوفنتوس في شباك نادي بارما، ليحقق رقمًا جديدًا له في إيطاليا.
وكان يوفنتوس قد سقط في فخ التعادل بثلاثة أهداف لمثلها أمام ضيفه بارما لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.
ورغم ثنائية صاروخ ماديرا، نجح جيرفينيو في خطف هدف التعديل في آخر الدقائق، ليفسد على يوفنتوس فرحة الانتصار ويفسد على رونالدو فرحته بالرقم الجديد.
وبهدفي اليوم، يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 17 له هذا الموسم في الدوري الإيطالي، ليخطف صدارة هدافي الكالتشيو من فابيو كوالياريللا ودوفان زاباتا.
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وبوصوله للهدف رقم 17، يصبح رونالدو أول لاعب من يوفنتوس يسجل هذا العدد من الأهداف في الدوري الإيطالي منذ ديفيد تريزيجيه.
— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ فبراير ٢٠١٩
وسجل تريزيجيه 17 هدفًا مع يوفنتوس موسم 2004 – 2005 في البطولة التي توج بها يوفنتوس، ولكنها احتسبت للإنتر بعد فضيحة الكالتشيو بولي.