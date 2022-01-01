كريستيانو رونالدو يتجاهل كورونا .. رسالة للعام الجديد أم للتذكير بأهدافه؟!

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد رسالة تهنئة بالعام الجديد عبر قنواته الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جاءت هذه الرسالة لتثير المزيد من الجدل على شاكلة الرسائل الأخيرة التي نشرها بالتزامن مع منح ليونيل ميسي الكرة الذهبية السابعة في تاريخه.

وكتب كريستيانو في الرسالة: "عام 2021 يصل لنهايته ولم يكن سهلًا على الإطلاق، بالرغم من تسجيلي لـ47 هدفًا في كل البطولات".

عام رونالدو لم يكن سهلًا بكل تأكيد بعد الانتقال في نهاية السوق الصيفي من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد والتعرض للهزيمة بخمسة أهداف من ليفربول.

بالإضافة إلى حضوره إقالة أسطورة مانشستر يونايتد من تدريب الفريق أولي جونار سولشاير وتعرض الفريق للكثير من الانتكاسات.

رونالدو تلقى الكثير من الانتقادات لعدم التطرق لأي شيء هام في عام 2021 إلى جانب عدد الأهداف الخاص به، ولم يتحدث عن عائلته أو فريقه أو أي شيء آخر سوى أهدافه.

أحد المشجعين كتب: "لسوء الحظ، أهدافك الـ 47 في كل المسابقات لم تمنع جائحة كورونا ولم تقلل من أعداد الإصابات بالفيروس".

وآخر أضاف: "لابد أن رونالدو قد منح الشخص المسؤول عن حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي إجازة في ليلة رأس السنة".

مشجع غيرهما كتب: "توجب علي أن أنظر إلى اسم الحساب أكثر من مرة حتى أعرف بما لا يدع مجال للشك أنه يخص كريستيانو رونالدو".

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ثمانية أهداف بعد مرور 21 جولة من البطولة.

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