كريستيانو رونالدو يبعث برسالة لنجوم يوفنتوس عقب التغلب على أتالانتا

نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي يعلق على نتيجة البيانكونيري أمام أتالانتا.

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي بأداء زملائه في مباراة اليوم أمام أتالانتا بالجولة الـ ١٣ من الدوري الإيطالي.

جاء هذا عبر مجموعة صور نشرها رونالدو من المباراة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

وكان رونالدو قد تغيب عن مواجهة اليوم عقب أن شارك في ١٨٠ دقيقة مع منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في تصفيات كأس الأمم الاوروبية.

وكتب كريستيانو مع صور زملائه أثناء احتفالهم مشيدًا بما قدموه: "تلك الشخصية عظيمة، مجموعة رائعة من اللاعبين".

ساري: يوفنتوس كان محظوظًا وهذا هو موعد عودة رونالدو

وشهدت الأيام الماضي جدلًا كبيرًا بسبب تبديل ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس لكريستيانو رونالدو بشكل متتالي في دوري أبطال أوروبا وأمام ميلان قبل التوقف الدولي.

وذكر ساري في تصريحات صحفية اليوم أن كريستيانو رونالدو قد يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيواجه نظيره أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز ستاديوم في إيطاليا.