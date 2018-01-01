أليجري: اخترت استبعاد رونالدو عن التشكيلة في تلك المباراة

ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس يقرر اراحة رونالدو عن إحدى مواجهات يوفنتوس المقبلة قبل نهاية العام الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفرق يوفنتوس أن يستبعد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إحدى مباريات الفريق المقبلة.

جاء هذا بحسب ما أكد أليجري في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بمباراة الفريق بالجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي ضد تورينو.

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وقال أليجري: "رونالدو سيغيب عن أحد مباريات روما أو أتالانتا أو سامبدوريا، لقد تحدثت معه بالفعل وأخبرته أنه يجب أن اتركه خارج التشكيلة في إحدى تلك المباريات".

ومن المنتظر أن يشارك رونالدو أساسيًا في مواجهة يوفنتوس المقبلة أمام تورينو غدًا السبت ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

ويأتي قرار أليجري بإبعاد رونالدو عن أحد تلك المباريات رغبة منه في اراحة النجم البرتغالي الذي شارك أساسيًا حتى الآن في كل مواجهات يوفنتوس هذا الموسم بالدوري الإيطالي.

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جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو سجل 11 هدف وصنع 8 مع يوفنتوس في كل البطولات هذا الموسم خلال 20 مباراة شارك فيهم.