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ronaldo messi(C)Getty images

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طلب كريستيانو رونالدو من "العذراء مريم" ألا يتوج ليونيل ميسي بكأس العالم!

كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
البرتغال
الأرجنتين
كأس العالم
النصر
إنتر ميامي

التنافس بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هو مسألة إيمان. هذا ما كشفت عنه المجلة الأسبوعية «ماريا كون تي»، الصادرة عن مجموعة «سان باولو» للنشر، التي خصصت غلاف العدد المتوفر حالياً في أكشاك بيع الصحف لصاروخ ماديرا وزوجته جورجينا، وتروي كيف كانت ليلة المباراة النهائية لكأس العالم في البرازيل بين الأرجنتين وألمانيا عام 2014 مليئة بالأحداث بالنسبة للدون أيضًا.

جلس اللاعب البرتغالي في خشوع وطلب الرجاء أمام تمثال لـ "سيدة السلام" (العذراء مريم) لنيل أمنية خاصة: وهي أن يخسر المنتخب الأرجنتيني، بقيادة غريمه التاريخي ليونيل ميسي، أمام المنتخب الألماني. وقد قُبل طلبه، ووجسّد ذلك هدفُ ماريو جوتزه في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الثاني.

في مايو الماضي، كان المهاجم البرتغالي قد صرح قائلاً: «أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع وأشكر الرب دائماً على كل ما يمنحني إياه. لا أطلب منه شيئاً، بل أشكره فقط على حماية عائلتي وأصدقائي. أنا كاثوليكي، لذا أحاول دائماً أن أشكره على كل ما أملك».






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