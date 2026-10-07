"تاريخك سيبقى للأبد" .. رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى ليونيل ميسي بعد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين

في خضم الجدل الدائر في البرتغال حول رحيله القسري عن المنتخب الوطني بقيادة جورج جيسوس، علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منشور اللاعب الأرجنتيني، الذي شكر فيه ميسي للمرة الأخيرة على السنوات التي قضاها في المنتخب الأرجنتيني.

وكتب رونالدو تحت منشور ميسي: «ليو، سنوات عديدة قضيتها في الدفاع عن بلدك وتاريخ سيبقى إلى الأبد. أكنّ لك كل الاحترام على كل ما حققته مع الأرجنتين. عناق».





خلال فترة التوقف هذه المخصصة لمنتخبات الدول، كان كلاهما محط اهتمام الجميع بسبب ما كان آخر مباراة لميسي، الذي أعلن اعتزاله المنتخب الوطني أمس في المباراة ضد بنين، وبسبب المباراة الأخيرة، القسرية، لكريستيانو رونالدو، الذي انسحب بعد خلافه مع المدرب جورج جيسوس.

ففي سن الـ41، غادر كريستيانو رونالدو المنتخب الوطني لأسباب قاهرة، ونشر منشوراً طويلاً يعبر فيه عن غضبه، لكنه أعلن بعد ذلك استعداده للمشاركة في مباريات نوفمبر بناءً على سلوك المدرب.

أما ميسي فقد ودّع المنتخب، وأكّد في منشوره الطويل على إنستجرام القرار الذي اتخذه: "كانت مباراة الأمس آخر مباراة لي، وأنا أفتقد بالفعل ارتداء القميص الأبيض والأزرق. أعلم أنني اتخذت القرار الصحيح. كانت رحلة مذهلة، مليئة بالسعادة وبقليل من الحزن أيضًا، لكنني متأكد من أن كل خطوة خطوتها كانت تستحق العناء. لا يزال لدي الكثير لأقوله، لكن من المستحيل تلخيصه في بضع كلمات. لولا عائلتي، التي كانت دائمًا إلى جانبي، لما تمكنت من خوض هذه الرحلة".

وأضاف البرغوث: "كما كان أصدقائي وزملائي والمدربون وطاقمهم عنصراً لا غنى عنه. لن أنسى دييجو، الذي قاد بلدنا إلى المكانة التي يستحقها، وكما أقول دائماً، أعلم أنه ساعدنا سواء هنا أو من السماء. شكرًا للفرق التي لعبت معها، التي احترمت مشاعري دائمًا وسمحت لي بالدفاع عن قميص المنتخب الوطني. وشكرًا لله: لولا توجيهه لما كان بإمكاننا حتى أن نحلم بالوصول إلى هذا الحد. أنا ممتن. أحبكم جميعًا، وسأشتاق إليكم وسأظل ممتنًا لكم دائمًا لوقوفكم إلى جانبنا".











