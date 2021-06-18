منافق أم صاحب مبدأ.. هل حرك رونالدو سوق الرعاة بإزاحة الكوكاكولا؟

كريستيانو رونالدو وشركة المياه الغازية.. أزمة بطلها قائد البرتغال قيل إنها هوت بقيمة أسهم الشركة لكنها قد تخلق فرصًا جديدة للشركات الراعية.

ربما خطفت حادثة إزاحة كريستيانو رونالدو قائد البرتغال لزجاجتي مياه غازية لشركة كوكاكولا خلال مؤتمر مباراة بلاده مع المجر من تسجيله هدفين في فوز بلاده بثلاثية وتخطيه الفرنسي ميشيل بلاتيني ليصبح هداف بطولة أمم أوروبا على مدار تاريخها.

فيديو كريستيانو انتشر كالنار في الهشيم مع تقارير عن خسارة الشركة المصنعة للمشروبات الغازية ما يقرب من 4 مليارات يورو وتراجع سعر أسهمها في البورصة.

لكن هل هوت حركة كريستيانو فعلًا بسعر سهم الشركة العملاقة المؤسسة عام 1886؟ وهل كان هو السبب في خسارتهم لأربعة ملايين دولار أم ستكون خطوة ربما في صالح الشركات الراعية لتطوير تفعيل عقودها مع الأندية؟

كيف بدأت الأزمة؟

أزاح كريستيانو زجاجتي مشروبات غازية يوم 14 يونيو خلال مؤتمر مباراة منتخب بلاده مع المجر ضمن مباريات بطولة يورو 2020.

قائد البرتغال أمسك بزجاجة مياه وطالب بشرب المياه ممسكًا بزجاجة أخرى أمامه في إشارة للدعوة للامتناع عن شرب المياه الغازية وشرب المياه.

لكن زجاجة المياه التي رفعها كريستيانو تابعة لنفس الشركة المصنعة للمياه الغازية.

وتعد الشركة الأمريكية المصنعة للمياه الغازية والمياه واحدة من ست شركات ترعى بطولة أمم أوروبا.

كيف سيرد يويفا؟

يعتقد تيم كرو خبير التسويق الرياضي والذي كان لعشرين سنة مستشارًا لشركة المياه الغازية أن الشركة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يشتاطان غضبًا: "الحقيقة أن اتفاقًا يجمع بين الطرفين في بطولة التي يشارك بها كل المنتخبات واللاعبين ومن بين العقد حضور المؤتمر الصحافي محاطًا بالرعاة.

وتابع كرو في تصريحات لموقع ذي أثيليتك "ليس مثاليًا أن يفعل واحد من أشهر لاعبي العالم على الكوكب بعمل كهذا".

كريستيانو لم يكن الوحيد الذي أحرج يويفا مع رعاته لوكاتيلي لاعب المنتخب الإيطالي فعل الأمر ذاته مع زجاجات المياه الغازية أما بول بوجبا لاعب منتخب فرنسا فأبعد زجاجة بيرة خلال المؤتمر.

تقرير الموقع الشهير يستبعد اتخاذ يويفا أي إجراء ضد اللاعبين لكن الاتحاد أصدر بيانًا طالب فيه اللاعبين باحترام الرعاة لأن ما يدفعونه يساهم في الإنفاق على تطوير كرة القدم النسائية وبطولات الناشئين. اقرأ بيان يويفا من هنا .

على غرار كريستيانو رونالدو



بول بوجبا غير من ترتيب الزجاجات على الطاولة أمامه قبل المؤتمر الصحفي بعد مباراة ألمانيا 🍺❌#FRA #EURO2020pic.twitter.com/Bd2EJXaSUQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2021

لماذا يؤثر كريستيانو؟

يعد كريستيانو واحدًا من أشهر لاعبي العالم آخر 15 سنة تقريبًا مع ليونيل ميسي قائد برشلونة كما يتابع قائد البرتغال ما يقرب من 300 مليون شخصًا على موقع الصور الشهير إنستجرام وهو أكثر الرياضيين متابعة على منصات التواصل الاجتماعي وكان أول لاعب كرة قدم يتخطى عدد متابعيه الـ 100 مليون متابع على فيس بوك.

وكان اللاعب قد حصل على ما يفوق راتبه من ناديه يوفنتوس الموسم قبل الماضي من منشوراته على إنستجرام فقط.

هل الحادثة هي الأولى لكريستيانو مع المياه الغازية؟

لكريستيانو قصتان مع كوكاكولا فالسنة الماضية تحدث عن غضبه من ابنه الأكبر لتناوله المشروبات الغازية- ذاكرًا الشركة ذاتها التي أزاح زجاجتيها- ورقائق البطاطس المقلية.

كما أعادت الصحف نقل قصة عن مشاجرة حدثت بين كريستيانو وزميله وقائده السابق في مانشستر يونايتد ريان جيجز حول زجاجة للمشروبات الغازية.

المشاجرة نقلها أوله جونار سولشاير مدرب الشاطين الحمر الحالي إذ وجد جيجز كريستيانو يشرب زجاجة مياه غازية- نفس الشركة- على الإفطار وهو ما اغضب جيجز الذي قال لرونالدو: "نحن لا نتناول هذه هنا" ليرد كريستيانو: "أشرب ما يحلو لي، جيجز".

وظهر كريستيانو في وقت سابق في إعلان تلفزيوني في 2006 لشركة المشروبات الغازية التي أزاحها في المؤتمر الصحافي.

تحوم شبهة نفاق حول قائد البرتغال؟

يتهم كرو، الخبير التسويقي كريستيانو بـ "النفاق" لأنه شارك في حملات إعلانية لمشروبات غازية وأطعمة سريعة من قبل "لديه قائمة من الرعاة بينها هذه النوعية من الشركات التي تسمى بالماكولات السريعة. الشركة نفسها كانت أحد رعاته في الماضي. لم تقده الأخلاق والمبادئ لما فعل؛ لا أعتقد أنه سيكون بمأمن عن تهمة النفاق".

جريج بوبوفيتش مدرب سان أنطونيو سبيرز لكرة السلة انتقد في مؤتمر صحافي وجود إحدى زجاجات المشروبات في 2018 لأن بها الكثير من السكر.

هل هوى كريستيانو بأسهم الشركة؟

يقول كرو إن خسارة الشركة لأربعة مليارات دولار عقب حركة كريستيانو "هراء" لأن المستثمرين لا يقودهم ما حدث في مؤتمر مباراة لكرة القدم بل ملايين الأسهم تهوي لأسباب عدة فالشركة نفسها تقدم خدمات متنوعة كل يوم ولن تتأثر فكل ما كان أمامه في المؤتمر منتجات الشركة نفسها.

ماذا تخبرنا أسهم الشركة في آخر 6 أشهر؟

يتأرجح سهم شركة المياة الغازية الأمريكية في البورصات العالمية فوفقًا لموقع "Market Watch" السهم بلغ 48.15 دولارًا يوم 29 يناير الماضي وهو أدنى مستوى لسعر السهم في آخر ستة أشهر.

وسجل السهم أعلى ارتفاع له في الرابع من يونيو الحالي بـ 56.24 دولارًا لكنه تراجع بعدها وعاد إلى 56.16 دولارًا للسهم يوم 11 يونيو أي قبل 3 أيام من مؤتمر كريستيانو الذي كان سعره وقتها 55.55 دولارًا.

صحيح السهم تراجع لكنه عاد مجددًا للارتفاع واُغلق أمس على 54.95 دولارًا.

لماذا تعد خطوة كريستيانو فرصة للتطوير؟

يعتقد بين بيبي، رئيس الخدمات الرياضية لمكتب JMW للمحاماة أن بإمكان الرياضيين إحداث تغيير فيما يتعلق بالرعاة لو تحركوا: "لو أحدث رياضي واحد تأثير كبير من حركة صغيرة كتلك فإن يدل على أن مجتمع الرياضة لديه القوة للمطالبة بمسؤولية أكبر تجاه اختيار الرعاة والشركات التجارية وتعزيز الممارسات الصحية السليمة وإلهام الأجيال الشابة؛ لماذا لم تستخدم الشركة المعلنة خط إنتاجها من المياه بدل من زجاجات المياه الغازية التلقيدية؟".

لكن آمار سينج المسؤول عن العلامة التجارية لإحدى شركات البيرة لديه رأي مغاير قليلًا يتماشى مع العلامة التي يمثلها: "العلاقة بين البيرة وكرة القدم قوية؛ فملايين المشجعين حول العالم يستمتعون بكرة القدم وهم يتناولون البيرة".

لكنه علق على ما حدث في الفترة الأخيرة من مواقف وقال: "ما حدث يظهر أهمية التطوير الذييلزم العلامات التجارية حين تفعل عقود رعاياتها حول لاعبين من ثقافات مختلفة".

الأمر لا يتعلق ببول بوجبا فقط كونه مسلمًا بل كذلك بلاعبين آخرين ذكرهم آمار بالاسم: "من المهم جدًا معرفة تفضيلات اللاعبين وشخصياتهم؛ حتى من لا يشربون الكحوليات فرصنا ما زالت قائمة، عملنا مع الإنجليزي جوردان هيدرسون قائد ليفربول في حملة إعلانية عن منتجنا الخالي من الكحول".

وكان نجما منتخب إنجلترا ديكلان رايس وهيندرسون قد ذكرا أنهما لا يتناولان البيرة بل قال اللاعب الشاب ديكلان إنه لا يطيق رائحتها ولم يتناولها قط.

وتعد مسألة تفعيل عقود الشراكة أكثر ما يشغل العلامات التجارية حاليًا فوضع الشعار على قميص الفريق أو الملعب او في مؤتمر ليست الطرق الوحيدة بل تتفنن الشركات في تفعيل عقودها مع الندية سواء من خلال منصاتهم الاجتماعية أو في أحداث مرتبطة بالجمهور.

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