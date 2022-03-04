"كريستيانو رونالدو كان أنانيًا ويشعر بعدم الأمان"

كشف سامي خضيرة عن انطباعه في اللحظة الأولى التي قابل فيها كريستيانو رونالدو، حيث كان يرى أن البرتغالي يشعر بعدم الأمان والأنانية في هذا الوقت.

وكان خضيرة قد زامل رونالدو في صفوف ريال مدريد، قبل أن ينتقل الثنائي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وتحدث خضيرة لشبكة "ESPN" وأشار الدولي الألماني السابق إلى أن مهاجم مانشستر يونايتد الحالي سيظهر للجميع نسخة مختلفة من نفسه داخل وخارج الملعب.

ماذا قال خضيرة؟

تحدث خضيرة عن مقابلته لوجهين من رونالدو حيث قال: "التقيت اثنين من كريستيانو، الأول في ريال مدريد، كان شابًا بعض الشيء، وأكثر انعدامًا للأمان وأنانية أيضًا لكنها ليست بطريقة سيئة، فكما هو الحال مع المهاجمين الشباب، كان عليه أن يجد شخصيته".

وأضاف: "ثم كريستيانو الثاني بعد انتقاله إلى يوفنتوس، كان أكثر من قائد، ولا يزال مدفوعًا بالغرور والأنانية للتسجيل، ولكن أكثر حول دفع زملائه في الفريق، ومساعدتهم على التحسن".

وواصل: "خارج الملعب كان أكثر استرخاءً ونضجًا، ولكن على أرض الملعب، دائمًا ما يكون مركّزًا".

وتابع: "لقد رأينا ذلك في اليوم الأول، وهو يسدد على المرمى، لقد كان منافسًا للغاية، كان يحب أن يراهن، لنقل 100 يورو أو زجاجة نبيذ، إنه أحد المنافسين وإذا خسر يغضب، لذلك لا أحد يريد أن يخذله".

وعن تغير المدربين لأسلوبهم لأجل رونالدو قال: "سأكون صادقًا، إذا كان لديك كريستيانو أو ميسي أو نيمار في فريقك، ففي معظم الأوقات تدافع بعشرة لاعبين لأنهم يحتاجون إلى بعض الوقت للراحة وهم ليسوا مدافعين".

وأردف: "جوزيه مورينيو فعل هذا، وكارلو أنشيلوتي فعل هذا أيضًا، فعليك أن تعطي رونالدو الكرة في منطقة الجزاء، وأن تنقل فكرة أنني سأقاتل من أجل كريستيانو، سأركض من أجله".

واختتم: "لأنه في النهاية، من المحتمل أن يسجل هدف الفوز ويحصل على النقاط الثلاث، فهذا هو الحل الوسط الذي لديك مع كريستيانو".

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد لمواجهة مانشستر سيتي مع فريقه مانشستر يونايتد الأحد القادم في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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