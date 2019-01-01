فينيسيوس: لم آتي لريال مدريد لخلافة كريستيانو رونالدو

تعرف على تصريحات فينيسيوس حول تصريحات كريستيانو رونالدو

أكد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أنّه لم ينضم للملكي لخلافة كريستيانو رونالدو كاشفًا عن نصائح زين الدين زيدان له.

الموهبة البرازيلية انضمت إلى ريال مدريد في صيف 2018 وحصل على فرصة كبيرة تحت قيادة المدرب سانتياجو سولاري.

وقال فينيسيوس في تصريحات لصحيفة "جورنال إكسترا" البرازيلية: "زين الدين زيدان طلب مني العمل بجد لأنني لا أزال صغيرًا وألا أستمع لأي من الخارج وأهتم فقط بنصائح عائلتي وطاقم العمل الفني في المنتخب وبهذه الطريقة سوف أتطور".

وتابع: "اخترت التوقيت المناسب للرحيل عن البرازيل والسفر إلى أوروبا، قضيت فترة عظيمة في فلامنجو، ولكني لم أكن لأجد مساحة كافية للتطور هناك وفضلت اللعب مع أفضل فريق في العالم".

صاحب الـ 18 عامًا أشار إلى أنّ مباريات دوري أبطال أوروبا مختلفة بصورة كبيرة، فخسارة الكرة في أي لحظة قد تؤدي لهدف للفريق المنافس.

واختتم: "كريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو، إنّه أسطورة النادي وفعل ما لم يقم به أحد ولا أعتقد أنني قادر على أن أكون بديله في المستقبل. هدفي فقط تقديم كل ما لديّ ومساعدة ريال مدريد".

جدير بالذكر أنّ فينيسيوس لم ينضم لكتيبة البرازيل في بطولة كوبا أمريكا الجارية حالية.