فرديناند يكشف سر نجاح كريستيانو رونالدو

ما هي نصيحة فرديناند للاعبين لتقليد رونالدو؟

كشف ريو فرديناند ، أسطورة مانشستر يونايتد، عن سبب تفوق كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، على باقي اللاعبين حول العالم.

فرديناند سبق ولعب مع رونالدو في مانشستر يونايتد وحصلا سويًا على بطولة الدوري الإنجليزي وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال ريو في تصريحات خاصة: "رونالدو بعمر 34 عامًا ومع ذلك لا يزال في القمة وبدأ الأمر منذ أكثر من عقد من الزمان".

وتابع: "إنّه أول شخص أراه يستثمر في بناء فريق عمل حوله، أتذكر أنني ذهبت لمنزله فوجدت في غرفته نحو 10 أفراد فاندهشت وسألته عليهم ليخبرني بأنه يمتلك طباخ ومدلك وطبيب ومدرب خاص للعناية بكل ما يتعلق بعمله في كرة القدم".

فرديناند نصح اللاعبين باتباع مدرسة رونالدو والإهتمام ببناء فريق عمل لتطوير الجوانب المحتلفة من كل لاعب لأن أفضل استثمار هو الاستثمار في النفس.

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ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب لها وكذلك منتخب البرتغال.

صاروخ ماديرا حقق جميع البطولات في مانشستر يونايتد وكذلك ريال مدريد قبل الانضمام إلى يوفنتوس في صيف 2018 ليحصد بطولة الدوري الإيطالي.