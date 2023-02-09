كريستيانو رونالدو: سعيد بالسوبر هاتريك لكن هذا الأمر أسعدني أكثر!

أعرب كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي، عن سعادته بتسجيله سوبر هاتريك اليوم قاد به العالمي للفوز بنتيجة 4-0 على الوحدة ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.
وبهذا الفوز رفع فريق النصر رصيده للنقطة 37 في صدارة جدول ترتيب البطولة بالتساوى مع فريق الشباب السعودي.
وقال رونالدو في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: "فريقنا كان جيدًا في مباراة اليوم نحن سعداء بالفوز الكبير وحصد النقاط والعودة من جديد لصدارة الدوري السعودي".
وعن تسجيله أول سوبر هاتريك مع النصر قال رونالدو: "مسرور بأهدافي في لقاء اليوم لكن سعادتي الأكبر تكمن في مساعدة زملائي على تحقيق الفوز".
ورفع كريستيانو رونالدو، رصيده من الأهداف مع النصر إلى 5 أهداف في دوري روشن السعودي، وأصبح نجم النصر أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الموسم الحالي بالدوري السعودي.
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