"هذا ما يميز ألفية رونالدو عن بيليه" .. نجم النصر السابق يرفض تجديد عقد كريستيانو وينتقد ثنائي الفريق!

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رونالدو يقترب من دخول الفترة الحرة مع النصر..

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لا يزال مستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، محل تساؤلات، خاصة بعد اتخاذ قراره بالاعتزال الدولي، وخروج تقارير تشير إلى إمكانية تعليق حذائه نهائيًا بعد انتهاء عقده مع العالمي، في الموسم الحالي "2026-2027".

اعتزال رونالدو الدولي أسدل الستار على أزمته مع مدرب المنتخب البرتغالي، جورج جيسوس، وبات أمامه هدف واحد فقط من أجل ختام مسيرته التاريخية مع كرة القدم بأفضل صورة ممكنة، وهي الوصول إلى 1000 هدف، حيث يتبقى لديه 15 هدفًا من أجل تحقيق هذا الرقم خلال نحو 7 أشهر مع النصر، قبل نهاية الموسم.

الفارق بين ألفية رونالدو وبيليه

وكانت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، قد أثارت ضجة بشأن ما إذا كان تحقيق كريستيانو رونالدو للألف هدف، سيقوده لتحقيق رقم قياسي في عدد الأهداف المسجلة، لترد بأن الأسطورة البرازيلية الراحلة بيليه، يملك الرصيد الأكبر من الأهداف في تاريخ كرة القدم، بعد وصوله إلى 1289 هدف.

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وفي هذا السياق، أفاد الإعلامي عادل عصام الدين، عبر برنامج "المنتصف"، بأن بيليه هو أول من سجل 1000 هدف، إلا أن نصف الأهداف - تقريبًا - كان قد سُجّل في مباريات شركات وأهداف غير رسمية، بعكس رونالدو الذي إن حقق الألفية، فإنها ستكون في مباريات رسمية.

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وتطرّق عصام الدين لملف آخر، وهو ضرورة تجديد النصر لدمائه، في المرحلة المُقبلة، مبينًا أنه سواءً رونالدو، أو إيفان توني في الأهلي، فإن من أهم أسباب النجاح، كان الاختيار الجيد للجناحين، وأنه إذا ما تراجع مستوى الأجنحة، فإن مستوى رونالدو يتأثر أيضًا، فيما رجّح بأن هذا الموسم سيكون الأخير لـ"الدون".

مع أم ضد التجديد لرونالدو؟

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وفي سياق متصل، ردّ يوسف خميس، نجم النصر السابق، على سؤال بشأن ما إذا كان من الأفضل أن يتم تجديد عقد كريستيانو رونالدو، بالتزامن مع دخوله الفترة الحرة، في يناير المُقبل، بقوله إنه ضد هذا الأمر.

وطالب خميس بالتحدث بلغة المنطق، مؤكدًا أن رونالدو إذا ما تمكن من تسجيل الألف هدف، فإن ذلك منطقيًا سيعني ختام طموحاته، وكذلك عامل السن، والتغييرات، مشيرًا إلى أن العناصر الحالية في النصر لا يمكن أن تستمر طويلًا.

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واستشهد خميس بالفرنسي كينجسلي كومان، الذي يعاني كل ساعة من إصابة عضلية، على حد وقله، وكذلك ساديو ماني الذي لم يعد مثل السابق، رغم أدواره الدفاعية والهجومية، إلا أنه بات يفتقد إلى خاصية التسجيل، التي لم تعد مثل سابقتها قبل موسمين.

وطالب نجم النصر السابق، بضرورة تدعيم الفريق بنجوم صغار يقدمون الدعم الكامل، ويصنعون الكرات في أرض الميدان، رغم إشادته برونالدو الذي وصفه بأنه من اللاعبين الذين كانت الإصابات لا تأخذ حيزًا كبيرًا معهم في الملاعب، لأنه يعرف جيدًا كيف يحافظ على نفسه من الإصابات.

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انتفاضة رونالدو

وكان كريستيانو رونالدو قد صنع ما أشبه بـ"الانتفاضة" قبل فترة التوقف الدولي، بتسجيله "هاتريك" في مرمى الخلود، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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ورغم كونها المرة الأولى التي يسجل فيها رونالدو بمباراتين متتاليتين في دوري روشن، هذا الموسم، إلا أنه أحيا آماله في الاقتراب أكثر من الألف هدف، فضلًا عن وصوله إلى 9 أهداف في 12 مباراة بجميع المسابقات، بواقع ثمانية في الدوري، وهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع تبقي 15 هدفًا على حلم الألفية، فإن النصر يصارع مع رونالدو في أربع جبهات مختلفة، ما بين دوري روشن الذي يتبقى له 22 جولة، فضلًا عن كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، أي أن كريستيانو يملك رصيدًا وافرًا من المباريات التي تمكنه من تحقيق هذا الرقم قبل انتهاء عقده.