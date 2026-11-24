العالمي أسقط الزعيم القطري بنتيجة (2-1)، على استاد الأول بارك، بالعاصمة السعودية "الرياض"، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

ثنائية النصر سجلها صاروخ ماديرا وجواو فيليكس في الدقيقتين 13 و52، فيما أحرز محمد وعد هدف السد الوحيد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد العالمي للنقطة التاسعة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الغرب، مع بقاء مباراة مؤجلة له، فيما تجمد رصيد الزعيم عند نقطتين في المركز الـ14، ما يعني تضاءل فرص تأهله للدور المقبل بنسبة كبيرة.

في السطور التالية، دعونا نخصص حديثنا عن ليلة كريستيانو رونالدو الفردية بمواجهة النصر والسد..

عوّض جزائية الأهلي .. ورد على استفزاز جمهور السد

الدون أشعل المباراة مبكرًا، فبفضل مراوغة داخل منطقة جزاء السد، تمكن من الحصول على ضربة جزاء، سجل منها الهدف الأول.

رونالدو نفذ الجزائية بطريقة أكثر من رائعة، بعدما أهدر في كلاسيكو الأهلي في الأخيرة واحدة، إذ اصطدمت حينها في القائم الأيمن.

فيما كان تنفيذ صاروخ ماديرا للركلات الحرة سيئًا، حيث سدد في المرة الأولى في الدفاع، تمكن معها من الحصول على لمسة يد على خوخي بوعلام؛ أحد أفراد الحائط البشري القطري، ليتحصل على ركلة أخرى داخل قوس منطقة الـ18، لكن تسديدته من جديد تصطدم بالحائط البشري.

وفي الدقيقة 26، سدد الدون تسديدة قوية، لكنها مرت أعلى العارضة، قبل أن يراوغ الدفاع السداوي في الدقيقة 5+45، ثم يحاول تسديد الكرة بالكعب في الشباك، لكن الرقابة كانت له بالمرصاد فشتت الكرة من مناطق الخطورة.

رقميًا، سدد رونالدو خمس تسديدات، منها واحدة فقط على المرمى، ولم يخلق أي فرصة، وتفوق بنسبة 60% في الثنائيات.

فيما دخل رونالدو في مناوشة مصغرة مع جمهور السد الذي حضر المباراة من مدرجات استاد الأول بارك، في ظل ترديده اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أشار لهم البرتغالي في بداية بالصمت، وفي مرة أخرى، استفزهم بنتيجة المباراة وهزيمة فريقهم.

"جنون" مصيدة التسلل وحسرة النهاية

الأبرز فيما قدمه رونالدو خلال قمة النصر والسد لم يكن فنيًا، بل الصراع الخاص بينه وبين مصيدة التسلل للخصم..

تلك المصيدة حرمته من هدف في الدقيقة 35، حيث أُلغى بداعي تسلل زميله أنجيلو؛ صاحب التمريرة الحاسمة.. وبالمناسبة هو أحد أهداف ثلاثة أُلغيت للنصر في المباراة للسبب نفسه؛ أحدهما لساديو ماني والثاني لأنجيلو.

وظهرت المصيدة من جديد ضد رونالدو في الدقيقة 64، حيث تعرض للعرقلة على حدود منطقة جزاء السد، لكنه لم يحصل على ركلة حرة كونه متسللًا .. وهنا جن جنونه!

الدون الذي وقع متسللًا أربع مرات في قمة السد انفعل على حكم الساحة أدهم المخادمة، حتى اضطر الأخير للتعامل معه بصرامة، محذرًا إياه من تكرار الاعتراض أو ربما تكرار السقوط مطالبًا باحتساب أخطاء لصالحه!

ولم يكتف رونالدو بالانفعال على المخادمة، بل لجأ كذلك للسخرية من حكم الراية محمد بكار، حيث وضع البرتغال يده على عينه، متهمًا إياه بعدم متابعة المباراة والاكتفاء رفع راية التسلل بين الحين والآخر دون وجه حق.

وفي ختام المباراة، بدى رونالدو متحسرًا ويلوم نفسه وزملاءه .. السبب لم يتضح، لكن الأكيد أنه بين تسجيله هدف وحيد في مباراة لعب الخصم شوطها الثاني كاملًا بعشرة لاعبين، وبين غضبه من حكام المباراة.

القدر ينتقم له من "مُقلده"

بالانتقال للحديث عن لقطة أخرى حملت شهدت انتقام القدر لصاروخ ماديرا، فهنا نحن نتحدث عن محمد وعد؛ صاحب هدف الزعيم القطري الوحيد في المباراة..

وعد سجل هدفه في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة أكثر من رائعة من زميله أكرم عفيف .. وبعده قرر نجم السد الاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة "سيووو"، مشيرًا إلى نفسه، وكأنه يسخر بطريقة ما من النجم البرتغالي، الذي احتفل بالطريقة نفسها قبلها بثماني دقائق فقط.

ويبدو أن وعد كان مشحونًا إلى حد ما قبل القمة الخليجية، في ظل النتائج السلبية للسد في البطولة، فلم تكن السخرية من احتفال البرتغالي هي لقطته الجدلية الوحيدة، فبعدها بدقائق، تحديدًا في الدقيقة 2+45، قام بالبصق على لاعب النصر نواف بوشل، ردًا على ضرب الكرة في وجه دون قصد من الأخير.

عطفًا على تلك الواقعة، أشهر الحكم الأردني أدهم مخادمة الكارت الأحمر في وجه محمد وعد، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وداعًا عبدالرزاق حمدالله .. وأهلًا بخطوة جديدة في حلم الألف

الليلة يمكن لجماهير النصر أن تودع رقمًا قياسيًا جديدًا لـ"الساطي" المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم العالمي الأسبق والتعاون الحالي، كُسر على يد صاروخ ماديرا..

بفضل الهدف الذي سجله الدون في شباك السد رفع رصيده في دوري أبطال آسيا مع النصر لـ17 هدفًا، متفوقًا بهدف وحيد على المغربي؛ صاحب الـ16، لينصب نفسه الهداف التاريخي للعالمي في البطولة القارية.

بذلك يكون رونالدو قد كسر الرقم القاري لحمدالله، بجانب ما فعله من قبل، حيث تخطاه في قائمة الهدافين التاريخيين للنصر بشكل عام برصيد 140 هدفًا مقابل 115، كما خطف منه لقب أكثر من سجل في موسم واحد بالدوري السعودي، وغيرها من الأرقام.

والختام مع مصير حلم الألف هدف .. عزيزي القارئ، وصل الدون الليلة للهدف رقم 987، واقترب الحلم كثيرًا!