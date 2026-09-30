الأزمة تتفاقم .. كريستيانو رونالدو يغادر معسكر البرتغال متجهًا إلى مدريد بعد غضبه من المؤتمر الصحفي لجورج جيسوس

وكان رونالدو وجيسوس على خلاف منذ عدة أيام. فقد اضطر المهاجم إلى البقاء على مقاعد البدلاء طوال التسعين دقيقة في المباراة ضد النرويج (التي انتهت بفوز البرتغال 1-2)، وبدا غاضبًا بشكل واضح من ذلك. كما قرر عدم توجيه الشكر إلى مشجعي الفريق الزائر الذين سافروا مع الفريق.

ثم سافر رونالدو مع المنتخب الوطني إلى الدنمارك، حيث من المقرر خوض المباراة التالية في دوري الأمم. لكن رونالدو لن يشارك في تلك المباراة، فقد استقل طائرته الخاصة مساء اليوم الأربعاء وتوجه إلى مدريد.





وقد تصاعدت حدة الموقف مساء الأربعاء بعد المؤتمر الصحفي في غضون دقائق معدودة، وذلك بعد وقت قصير من تصريح جورج جيسوس، المدرب الحالي للمنتخب البرتغالي ومدربه السابق في نادي النصر (الذي فاز معه بالدوري السعودي)، بأنه لا توجد أي مشكلة مع كريستيانو رونالدو.

«لم يرفض التدريب. لا توجد أي مشكلة مع رونالدو»، هكذا بدأ جيسوس حديثه. والكلمات التي قالها بعد ذلك هي، وفقًا لصحيفة «ماركا»، السبب المفترض وراء رحيل المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا.

جيسوس قال نصًا: "يمكنني أن أعد بما أشاء. أنا المدرب. أخبرت رونالدو أنه لن يلعب. سأضعك على مقاعد البدلاء. إذا احتجت إليك لمدة 30 دقيقة، فستلعب؛ وإلا، فلن تلعب. لا يمكن لأي لاعب أن يغير رأيي. لا هو، ولا أي شخص آخر في عالم كرة القدم. ولا أي رئيس نادٍ. أبدًا، لا أحد على الإطلاق".

ووفقًا لصحيفة «ماركا»، يبدو أن مسيرة رونالدو الدولية ستنتهي بهذه الطريقة المأساوية. وقد خاض رونالدو ما مجموعه 234 مباراة دولية مع منتخب البرتغال.