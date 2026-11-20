يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ أصبح كأنما كُتب عليه أن يعيش أيامًا غير سعيدة كرويًا، في الفترة الأخيرة.

رونالدو بعد أزمته مع منتخب البرتغال، وإعلان اعتزاله الدولي؛ ها هو يتلقى ضربة قوية مع عملاق الرياض النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر خسر (1-3) أمام مضيفه النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة؛ وذلك في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وبهذه النتيجة.. تجمد النصر عند النقطة 28، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن؛ وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأهلاوي، الذي ارتقى إلى "المركز الرابع" مؤقتًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو في كلاسيكو الأهلي والنصر.

كريستيانو رونالدو.. حلم الألف هدف يقترب!

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اقترب رونالدو خطوة جديدة نحو حلم "الألف هدف"، في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ والذي يستهدف الوصول إليه قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، ثم الاعتزال النهائي ربما.

وسجل رونالدو هدفًا؛ وذلك في خسارة النصر (1-3) أمام الأهلي، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وهذا الهدف الذي سجله رونالدو في شباك الفريق الأهلاوي؛ هو الـ"986" في مسيرته الكروية، على النحو التالي:

* مع ريال مدريد الإسباني: 450 هدفًا.

* مع منتخب البرتغال: 146 هدفًا.

* مع مانشستر يونايتد الإنجليزي: 145 هدفًا.

* مع النصر السعودي: 139 هدفًا.

* مع يوفنتوس الإيطالي: 101 هدف.

* مع سبورتنج لشبونة البرتغالي: 5 أهداف.

ولا يزال النصر حيًا في جميع البطولات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وهو ما قد يجعل رونالدو مرشحًا وبقوة، للوصول إلى "هدفه الألف" بالفعل.

عفوًا.. لا تلوم إلا نفسك يا كريستيانو رونالدو!

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ورغم ذلك؛ لا يمكن لرونالدو إلا أن يلوم نفسه، إذا تأخر في الوصول إلى الهدف "رقم 1000".

نعم.. رونالدو أهدر "ركلة جزائية"؛ وذلك خلال كلاسيكو الأهلي والنصر، مساء اليوم الجمعة.

وهذه هي "الركلة الجزائية الثانية" التي يهدرها الأسطورة البرتغالية مع النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ على النحو التالي:

* النصر (1-0) نيوم: أهدر "ركلة جزائية"، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

* الأهلي (3-1) النصر: أهدر "ركلة جزائية"، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي.

وإجمالًا.. أهدر كريستيانو 6 "ركلات جزاء"، منذ انضمامه إلى فريق النصر الأول لكرة القدم مطلع عام 2023.

وبالطبع؛ لا يوجد لاعب مهما كان اسمه لا يضيع "ركلات جزاء"، إلا أن تسجيل بعضها كان سيقربه أكثر من حلم "الألف هدف".

عندما عاد الأهلي للكلاسيكو بـ"فضل رونالدو"!

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وبصفة عامة.. "الركلة الجزائية" التي أهدرها كريستيانو رونالدو، أثرت بشكل واضح عليه وعلى فريقه النصر؛ مع إعادة الأهلي إلى الحياة مجددًا، في هذا الكلاسيكو السعودي المثير.

والحقيقة أن النصر كان الطرف الأخطر، وسط أداء رائع من رونالدو وباقي زملائه؛ أسفر عن هدف الأسطورة البرتغالية في الدقيقة 14، ثم الحصول على "الركلة الجزائية" في الدقيقة 18.

وبعد إهدار كريستيانو هذه "الركلة الجزائية"؛ شاهدنا تحولًا كبيرًا في مجريات الكلاسيكو، وذلك على النحو التالي:

* أولًا: تراجع النصر فنيًا ونفسيًا.

* ثانيًا: عودة الأهلي تدريجيًا إلى أجواء الكلاسيكو.

* ثالثًا: تسجيل الأهلي هدفًا تم إلغاؤه في الدقيقة 34.

* رابعًا: تسجيل الأهلي هدفين شرعيين في الدقيقتين 45+1 و71.

أما بخصوص رونالدو نفسه؛ فقد غاب عن أجواء الكلاسيكو تمامًا بعد إهداره "الركلة الجزائية"، وسط تمريرات خاطئة ولغة جسد انهزامية.

ما كل هذا الضعف يا كريستيانو رونالدو؟!

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ما توقفنا عنده في السطور الماضية؛ سيقودنا إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي: " كيف لأسطورة بحجم رونالدو أن يتأثر من إهدار (ركلة جزائية) بهذا الشكل؟! ".

انظروا إلى رد فعل رونالدو، ولغة جسده بعد إهدار "الركلة الجزائية"؛ حيث كاد أن يبكي فوق أرضية المستطيل الأخضر، مع الصراخ والنظر إلى السماء.

وسابقًا؛ قال الأسطورة البرتغالية عن بكائه فوق أرضية الملعب، إنه شخص عاطفي لا يستطيع أن يسيطر على مشاعره.

لكن؛ عفوًا يا رونالدو.. إذا كُنت في كلاسيكو مهم وفريقك متقدم، ثم تظهر أنت بهذا الشكل لمجرد إهدار "ركلة جزائية"، فهذا ضعف وليس عاطفة!.

ونعم؛ لا يمكن أن نحمل كريستيانو رونالدو وحده مسؤولية تراجع النصر بعد البداية المثالية، ولكنه يتحمل جزءًا كبيرًا حقًا في سيناريو الكلاسيكو الغريب.