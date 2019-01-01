لماذا مثل كريستال بالاس عقدة لمحمد صلاح ومتى فكها؟

محمد صلاح سيواجه كريستال بالاس في مباراة صعبة مع ليفربول ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يستضيف اليوم فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس على ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي في مواجهة ينتظرها عشاق الفريقين.

مباراة اليوم ستكون السادسة للنجم المصري محمد صلاح أمام كريستال بالاس الذي سبق له إن واجههم خمس مرات من قبل بقميصي تشيلسي وليفربول.

في الأسطر المقبلة سنستعرض لكم تاريخ مواجهات اللاعب المصري الذي يتصدر حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع أوباميانج وهاري كين أمام كريستال بالاس:

بديل لا حيلة في يده

خاض محمد صلاح خمس مواجهات من قبل أمام كريستال بالاس، بإجمالي 247 دقيقة، وبمعدل حوالي 48 دقيقة للمباراة الواحدة، أي أكثر من شوط واحد بقليل.

60% من تلك المباريات لم يبدأ محمد صلاح فيها بشكل أساسي مع فريقه سواء كان ذلك الفريق هو تشيلسي أو ليفربول، حيث حل بديلًا في أول مباراة أمام كريستال بالاس بقميص البلوز في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي 2013-2014 وشارك لمدة 34 دقيقة في مواجهة خسرها الفريق اللندني بهدف نظيف.

وحل صلاح بديلًا أيضًا مع تشيلسي أمام كريستال بالاس في مواجهة الجولة الثامنة من الموسم الذي تلاه 2014-2015 والذي توج فيه الفريق بالدوري، وشارك لمدة أربع دقائق فقط.

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أما المباراة الثالثة والأخيرة التي شارك فيها كبديل أمام كريستال بالاس كانت مواجهة الجولة الثانية مع ليفربول من الموسم الماضي والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف، وشارك النجم المصري لمدة 29 دقيقة.

في تلك المباريات الثلاث لم يسجل محمد صلاح أي هدف ولم يشارك في صناعة أي هدف، خلال 67 دقيقة هي إجمالي ما واجه فيه كريستال بالاس بقميصي تشيلسي وليفربول في الفترة بين 2014 وحتى 2017.

دوام الحال من المحال

كما يقال في المثل العربي الشهير "دوام الحال من المحال" لم يستمر محمد صلاح بديلًا في مواجهة كريستال بالاس كما كان عليه الحال قبل 2018.

جاءت أول مشاركة أساسية للنجم المصري ضد كريستال بالاس في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وأكمل المباراة حتى نهايتها على ملعب سيلهرست بارك، كما كان صاحب هدف الفوز الذي جاء في الدقيقة الـ 84 بعد أن سجل ماني التعادل مع بداية الشوط الثاني، حيث كان يتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

المباراة الثانية والأخيرة التي خاضها محمد صلاح أساسيًا أمام كريستال بالاس كانت مواجهة الجولة الثانية من الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

وأيضًا كان صلاح مؤثرًا بشكل واضح في نتيجة اللقاء، حيث صنع هدفي ليفربول في المواجهة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين سجلهما كلًا من جيمس ميلنر وساديو ماني.

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نجح صلاح في خلال 180 دقيقة لعب فيهم أساسيًا أمام كريستال بالاس في تسجيل هدف وصناعة هدفين مساهمًا في ثلاثة أهداف بواقع هدف كل 60 دقيقة.

فهل يستمر المعدل الجيد للنجم المصري في مواجهة الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي اليوم والتي من المتوقع أن يشارك فيها أساسيًا، أم يعود لعاداته القديمة بقميص تشيلسي والتي استمرت معه حتى بعد الانتقال لليفربول ويغيب عن الأنظار؟