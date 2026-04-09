وضعت الخطة التكتيكية لهذه المواجهة في دوري المؤتمر كريستال بالاس بقيادة أوليفر غلاسنر، عالي الوتيرة والمائل للعب العمودي، في مواجهة فيورنتينا بقيادة بيبا فانولي الأكثر تقليدية والميل إلى التحكم. سعى غلاسنر إلى تحويل أجواء سيلهرست بارك إلى سلاح عبر تطبيق كتلة ضغط لا تهدأ من منتصف الملعب إلى مناطقه المتقدمة، صُمِّمت لفرض فقدان الكرة في الثلث الأوسط والانتقال بأقصى سرعة. كان الهدف واضحًا: إرباك بناء لعب فيورنتينا وعزل جان-فيليب ماتيتا أمام خط دفاع عانى تاريخيًا أمام العدّائين البدنيين والمباشرين.

وعلى النقيض، أراد فانولي خوض نزال تقني، مستخدمًا تدوير الكرة أفقيًا للتلاعب بأظهرة بالاس الجناحين وخلق تفوق عددي في الأطراف. ومن خلال اعتماد 4-3-3، كان المدرب الإيطالي يأمل في التفوق عدديًا على محور وسط بالاس والحفاظ على الضغط عبر فترات طويلة من الاستحواذ. إلا أن استحواذ فيورنتينا (51%)—كما تشير البيانات—كان في مجمله عقيمًا، إذ افتقر إلى محفزات الاختراق اللازمة لكسر وحدة دفاعية من ثلاثة لاعبين منضبطة بقيت متقاربة طوال اللقاء.

الإعداد التكتيكي لكريستال بالاس

اختار غلاسنر تشكيلًا قويًا 3-4-2-1، يتحول بفاعلية إلى 5-4-1 خلال المراحل الدفاعية. وكان محفّز الضغط الأساسي هو التمريرة إلى لاعب ارتكاز فيورنتينا نيكولو فاجيولي؛ فبمجرد دخول الكرة إلى الممر المركزي، انطلق إسماعيلا سار ودايتشي كامادا من أدوارهما في أنصاف المساحات لإغلاق مسارات التمرير. وأجبر ذلك فيورنتينا على تمريرات عرضية غير مريحة أو كرات طويلة نحو خط دفاع بالاس الذي سيطر على الصراعات الهوائية، ففاز بـ62.5% من المواجهات الرأسية.

في مرحلة البناء، استخدم بالاس آدم وارتون بوصفه «الميترونوم» الأساسي، إذ كان كثيرًا ما يهبط بين قلبي الدفاع لخلق أفضلية 4 ضد 3 أمام خط فيورنتينا الأمامي. أتاح ذلك لدانيال مونيوز وتيريك ميتشل التقدم بجرأة إلى الأمام، ما أدى إلى تثبيت الظهيرين المنافسين في العمق. الهدف الثاني جسّد ذلك على نحو مثالي: ماتيتا ثبّت الكرة وجذب قلبي الدفاع، ما سمح لميتشل بالتسلل إلى منطقة الجزاء من موقعٍ واسع. كانت فاعلية بالاس لافتة؛ فعلى الرغم من امتلاكهم تمريرات أقل إجمالًا (240 مقابل 220)، فإن قيمة xG لكل تسديدة كانت أعلى بكثير، بما يعكس خطة تقوم على صناعة فرص عالية القيمة بدلًا من الاعتماد على الكثرة. دفاعيًا، حافظ الثلاثي لاكروا وكانفوت وريتشاردز على خطٍ متقدم، ونجحوا في تضييق الملعب وترك فيورنتينا من دون مساحة لاستغلالها بين الخطوط.

الإعداد التكتيكي لفيورنتينا

سعى 4-3-3 لفانولي إلى استغلال المساحات خلف أظهرة بالاس المتقدمة، مع تشجيع دودو وروبن غوسنس على التداخل. تكتيكيًا، تمحورت الخطة حول خلق تفوق 3 ضد 2 في الأطراف بمساعدة لاعبي الوسط الداخليين، فابيان وندور. لكن لعب فيورنتينا في البناء كان يعاني كثيرًا من نقص في العمودية. لقد سجلوا 220 تمريرة لكنهم لم ينتجوا سوى 0.51 xG، ما يشير إلى فشل في نقل الكرة إلى «المنطقة 14» بفاعلية. كما كان ضغطهم غير متماسك؛ فبينما حاولوا الضغط عاليًا، جعلت قدرة بالاس على تجاوز الخط الأول بتمريرات مباشرة إلى ماتيتا ضغط الفريق الإيطالي بلا جدوى.

عانى الخط الدفاعي، بقيادة بونغراتشيتش ورانييري، أمام سرعة تحولات بالاس. وبمشاركة الظهيرين بشكل متقدم، تركت فيورنتينا قلبي الدفاع مكشوفين في مواجهات واحد ضد واحد أمام سار وماتيتا. أدت هذه الهشاشة التكتيكية إلى ركلة الجزاء المبكرة وإلى ضغط متواصل في الشوط الأول. علاوة على ذلك، فإن غياب لاعب «رقم ستة» تقليدي يتمتع بقدرة عالية على التحولات الدفاعية جعل كل مرة يستعيد فيها بالاس الاستحواذ تتجاوز فيها الكرة وسط فيورنتينا بسهولة. وغالبًا ما وُضعوا في «منطقة بلا صاحب» بين محاولة الحفاظ على خط دفاع متقدم والخشية من سرعة ثلاثي بالاس الأمامي، ما أسفر عن شكل دفاعي افتقر إلى العمق والتقارب معًا.

مباراة الشطرنج التكتيكية

حُسمت المباراة بسبب عدم التوافق بين عمودية بالاس وتدوير فيورنتينا البطيء والأفقي. قام غلاسنر بفعالية بـ«استدراج» فيورنتينا إلى الاستحواذ في نصف ملعبها. ومن خلال السماح للضيوف بالكرة، صنع بالاس المساحات ذاتها التي أراد مهاجمتها في المرتدات. وقد حُسمت المعركة الحاسمة في أنصاف المساحات؛ إذ تسبب تمركز كامادا وسار بين خط وسط فيورنتينا ودفاعها في ارتباك مستمر. ولم يتمكن فاجيولي من مراقبة كليهما، كما تردد قلبي دفاع فيورنتينا في التقدم خارج الخط الدفاعي خشية ترك ماتيتا دون رقابة.

قرار غلاسنر بإعطاء الأولوية للكثافة في العمق على حساب الاستحواذ حسم المعركة التكتيكية. أخطاء بالاس الـ15 كانت جزءًا محسوبًا من هذه الاستراتيجية—إذ أوقف فيورنتينا عن بناء أي إيقاع عبر «الأخطاء التكتيكية» في الثلث الأوسط. لم يكن لدى فانولي أي رد على هذا التعطيل. والواقع القائم على البيانات أن بالاس صنع 16 تسديدة مقابل 7 لفيورنتينا، منها 5 على المرمى. لم يكن الاختلال بدنيًا فحسب؛ بل كان فشلًا مفاهيميًا من فيورنتينا في التكيّف أمام فريق يزدهر على الفوضى لا النظام. إعدادات غلاسنر ضمنت أنه حتى عندما امتلك فيورنتينا الكرة، لم يكن يملك السيطرة أبدًا.

تعديلات أثناء المباراة

إدراكًا لغياب الفاعلية الهجومية، حاول فانولي إجراء تبديل مزدوج في الدقيقة 78، بإشراك فازّيني وبالـبو. وحوّل فيورنتينا إلى 4-2-4 أكثر يأسًا، دافعًا برجل إضافي إلى الخط الأمامي لمواجهة ثلاثي دفاع بالاس. إلا أن هذا التعديل جاء بنتائج عكسية. فبإخراج لاعب وسط، تنازل عن مزيد من السيطرة في وسط الملعب، ما أتاح لبالاس التحول بحرية أكبر. وقد أدى ذلك مباشرةً إلى الهدف الثالث المتأخر الذي سجله سار، بعدما وجد كامادا مساحة واسعة في المكان الذي كان ينبغي أن يشغله لاعب الوسط الثالث لتقديم التمريرة الحاسمة.

كانت تعديلات غلاسنر أكثر تركيزًا على الحفاظ على التقدم، لكنها لم تكن أقل فاعلية. في الدقيقة 66، أدى إشراك يريمي بينو بدلًا من غيساند إلى تجديد الطاقة في الضغط العالي. لاحقًا، شهدت الدقيقة 84 دخول جيفرسون ليرما بدلًا من ماتيتا ليتحوّل بالاس إلى 5-3-2 وظيفية، مع تعزيز وسط الملعب و«قتل» المباراة بفعالية. ضمنت هذه اللمسات أنه بينما دفعت فيورنتينا بمزيد من اللاعبين إلى الأمام، أصبح اختراق بالاس أكثر صعوبة تدريجيًا. عكست التبديلات مديرًا يسيطر تمامًا على إيقاع المباراة، يتفاعل مع يأس الخصم بتعزيزات دفاعية محسوبة حافظت على سلامة الخطة التكتيكية الأصلية.

الخلاصة

في النهاية، حسم عدم التكافؤ في كفاءة التحولات النتيجة. كان كريستال بالاس حاسمًا، محولًا قيمة xG مرتفعة إلى ثلاثة أهداف عبر استغلال المساحات خلف الأظهرة المتقدمة لفيورنتينا. أعطت تحفة غلاسنر في 3-4-2-1 الأولوية للمباشرة ومحفزات الضغط العالي، بينما افتقرت 4-3-3 لفانولي إلى المرونة التكتيكية للتعامل مع فريق رفض الانجرار إلى مباراة بطيئة الإيقاع. الأرقام لا تكذب: 3.45 xG مقابل 0.51 xG تروي قصة مباراة امتلك فيها فريق الكرة، لكن الفريق الآخر امتلك الخطة. كانت العمودية والتفوق البدني لِبالاس العاملين الحاسمين.