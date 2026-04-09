كريستال بالاس أقوى بكثير من فيورنتينا؛ إيميغا في ورطة مع ستراسبورغ

أثبت كريستال بالاس أنه المرشح الأبرز في دوري المؤتمر. فقد كان نادي الدوري الإنجليزي الممتاز الأقوى في مباراة الذهاب من ربع النهائي وتغلب على فيورنتينا 3-0. وفي الوقت نفسه حقق إف إس في ماينتس أيضًا نتيجة ممتازة بفوزه 2-0 على آر سي ستراسبورغ.

كريستال بالاس - فيورنتينا 3-0

بعد أكثر من عشرين دقيقة من اللعب، حصل كريستال بالاس على ركلة جزاء، إثر تدخل متهور من مدافع فيورنتينا دودو داخل منطقة الجزاء الإيطالية. تحمل جان-فيليب ماتيتا المسؤولية وأرسل دافيد دي خيا إلى الزاوية الخاطئة: 1-0.

ولعب دودو أيضًا دورًا غير موفق في الهدف الثاني. فقد تأخر البرازيلي في التقدم، ما يعني عدم وجود تسلل، وكان تايريك ميتشل في المكان المناسب ليضع الكرة في الشباك، بعدما أهدر ماتيتا ذلك قبل جزء من الثانية.

وفي اللحظات الأخيرة تمامًا، سجل بالاس هدفًا آخر. إذ سدد إسماعيلا سار الكرة بهدوء داخل المرمى بتمريرة من دايتشي كامادا، وبذلك تبدو مباراة الإياب إجراءً شكليًا: 3-0.

إف إس في ماينتس 05 - آر سي ستراسبورغ 2-0

بدأ ماينتس بقوة أمام ستراسبورغ، حيث بدأ الدولي الهولندي إيمانويل إيميغا، العائد مؤخرًا من إصابة، على مقاعد البدلاء. وكان كايشو سانو، شقيق نجم الدوري الهولندي كوداي سانو، من افتتح التسجيل بتسديدة رائعة في الزاوية العليا: 1-0.

وبعد وقت قصير، ضاعف الألمان تقدمهم. إذ تلقى شتيفان بوش الكرة من ركلة ركنية نفذها بول نيبل، ومنح الوقت والمساحة لينهي الهجمة بثقة: 2-0.

بعد الاستراحة، دخل إيميغا مع الفرنسيين، وشهد لاعب سبارتا السابق تسديدة صاروخية من فالنتين باركو، الذي لم يحالفه الحظ إذ ارتطمت محاولته بأسفل العارضة. وبقي الهجوم قائمًا ووصلت الكرة إلى إيميغا، لكنه لعبها برأسه إلى خارج المرمى. يجب على ستراسبورغ أن