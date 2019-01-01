كريسبو: قيمة الاتحاد التاريخية قد تحسم له لقب الكأس أمام التعاون

مواجهة قوية بين الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأرجنتيني هيرنان كريسبو، عن مواجهة اتحاد جدة والتعاون، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقوة اللقاء الذي سيشهد صراع شديد على اللقب.

ويسعى الاتحاد في الفوز باللقب على حساب التعاون بعد العودة الكبيرة في المستوى مرة أخرى عقب تراجعه وأصبح مهددًا بالهبوط في بداية الموسم.

وقال كريسبو في تصريحات تلفزيونية بالاستوديو التحليلي: "بدون أدنى شك أن عودة الاتحاد مرة أخرى بعد تراجع المستوى في بداية الموسم أمر هام للغاية".

وأضاف: "الاتحاد بقيمته التاريخية وألقابه وحجم لاعبيه المحترفين الحاليين، قادر على التتويج باللقب على حساب التعاون".

ويحضر كلًا من الأرجنتيني هيرنان كريسبو والفرنسي دافيد تريزيجيه، في الاستوديو التحليلي للقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكان الاتحاد صعد إلى النهائي عقب الفوز على النصر، بينما نجح التعاون في الإطاحة بالهلال في نصف نهائي النسخة الحالية من كأس الملك.