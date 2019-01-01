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كرويف ينصح دي يونج ودي ليخت للانضمام لبرشلونة

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هل ينضم دي يونج ودي ليخت لبرشلونة؟ تعرف على رأي كرويف

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نصح جوردي كرويف، لاعب برشلونة السابق، فرانكي دي يونج وماتياس دي ليخت بالانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب دي يونج من الانضمام إلى برشلونة بينما يحاول يوفنتوس خطف دي ليخت.

وقال كرويف في تصريحات لصحيفة تليجراف الهولندية: "انصح دي يونج ودي ليخت باللعب لبرشلونة، إنها المدرسة التي تناسب طريقة لعبهما دون شك".

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وتابع: "ربما مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان خيارًا مطروحًا ولكن الأمر لا يتعلق بالأموال فقط بل بالقرار الصحيح".

وأوضح: "الثنائي قد يتطور بصورة كبيرة مع بيب جوارديولا، ولكن حينما يرحل الكتالوني عن مانشستر سيتي فإن الفريق لن يستمر بنفس الفلسفة".

واختتم: "الأمر ذاته ينطبق على باريس سان جيرمان. لو أرد الثنائي مشروعًا طويل الأمد فبرشلونة الخيار المثالي".

مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس، أكد أنّ الثنائي لن يرحل في يناير.

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