كروس يكشف سر ازدهار ونمو مؤسسته الخيرية

طفل صغير قلب حياة كروس رأسًا على عقب

ألقى الإعلام الألماني الضوء، على ما يفعله النجم المدريدي توني كروس في أوقات فراغه، بدلاً من استهلاك الوقت بالتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستثمر بطل العالم 2014 أوقات الإجازة، بقضاء ساعات طويلة مع الأطفال، لمتابعة أوضاع مؤسسته الخيرية، التي دّشنها في عام 2015.

وعن علاقته بهذه المؤسسة قال كروس "نقضي ساعات كثيرة طوال الأسبوع على متن الطائرات أو الحافلات أو الفنادق، ويمكنك أن تقضي الوقت بلا فائدة على الإطلاق أو استثماره بشكل جيد".

وأضاف "وخلال هذا الوقت، أقوم بقراءة العديد من الرسائل الإلكترونية وأجيب عليها، وأيضًا أتعامل مع مشاريعي الخاصة".

وعن مؤسسته التي تحمل العلامة التجارية لاسمه، قال "منذ تأسيسها تقدم الدعم المباشر لأكثر من 100 عائلة، بالعلاج وكل أنواع المساعدة وتلبية الرغبات، وقد تم استثمار ما يقرب من 1.5 مليون يورو في مشاريع المساعدة".

وأكد التزامه على المستوى الاجتماعي قائلاً "أنا على ما يرام، وأعيش الواقع، وكل ما يمكنني قوله إنني اهتم ولو قليلاً بأولئك غير المحظوظين".

وبخصوص الموقف الذي دفعه لتدشين هذه المؤسسة، قال "التقيت بطفل مصابًا بالسرطان –في عيد الميلاد 2014-، ورغم مصيره المجهول، إلا أنه كان قادرًا على الضحك بسبب ضحكي معه في وقت قصير"، لافتًا إلى أنه منذ تلك وضع حجر أساس المؤسسة.

وختم "أنا فخور لأننا عملنا على تطوير هذا المشروع، وما كان سيكتمل لولا الجهات الأخرى الداعمة".