ريال مدريد

كروس هو نقطة التحول التي ارتكز عليها زيدان فحدثت ثورة ريال مدريد

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Toni Kroos Real Madrid 2019-20
Getty Images
كروس أكثر من مجرد لاعب في ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن توني كروس هو اللاعب الذي طلب منه زيدان المزيد واعتمد عليه كنقطة ارتكاز لما حدث فيما بعد من تحسن داخل ريال مدريد

كان كروس العنصر الأبرز في اجتماع من زيدان مع بعض اللاعبين اعتقد فيه الغالبية أن الوقت قد حان لتكوين تشكيل من 11 لاعبًا من أصحاب الثقل. 

وذكرت ماركا أن بعض الخطط التي وضعها زيدان لم تكن محبوبة من قبل أصحاب الوزن الثقيل في الفريق، لكن على الرغم من ذلك لم يتوقفوا عن الإيمان بالمدرب الفرنسي.

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    ونتيجة لذلك استمر ريال مدريد في سلسلة من الانتصارات المتتالية على مستوى الدوري الإسباني والمباراة الأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

    بشكل عام، نال توني كروس احترام الجميع. من زملائه في الفريق ومن المنافسين ومن عشاق كرة القدم النظيفة، والتي ليس بها إيماءات ومواقف سيئة أو مسيئة لأحد. 

    الأمر ترسخ في ريال مدريد لدرجة أن كروس هو بالفعل جزء من تلك المجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون قادة ومرجع عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الفريق.

    زيدان يُقرر "الصبر" على هازارد ومنحه فرصة أخرى!

    وكان توني كروس قد أثبت على مدار سنوات أنه عنصر لا غنى عنه في تشكيل ريال مدريد مع مختلف المدربين الذين تعاقدوا على النادي الملكي منذ أنشيلوتي وحتى اليوم.

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