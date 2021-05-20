كروس مهاجمًا التحكيم: ركلة جزاء إشبيلية سرقت لقب الدوري من ريال مدريد!

يبدو أن شبح خسارة الليجا بدأ يخيم في ريال مدريد..

يعتقد لاعب خط الوسط الألماني ونجم ريال مدريد توني كروس أن ركلة الجزاء المثيرة للجدل والتي تسببت في التعادل مع إشبيلية ستكون اللحظة الحاسمة في تغيير مسار لقب الدوري الإسباني.

وأثارت ركلة الجزاء المحتسبة لإشبيلية في مواجهة ريال مدريد جدلًا واسعًا حيث احتسب حكم اللقاء وقتها ركلة جزاء لريال مدريد قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويحتسبها لصالح إشبيلية لوجود لمسة يد على ميليتاو.

وحول ذلك، قال توني كروس إنه لا يزال غاضبًا من قرار الحكم في وقت سابق من هذا الشهر، وتحديدًا في مباراة إشبيلية، والذي يعتقد أنه كلف ريال مدريد اللقب.

في حديثه إلى بودكاست Einfach Mal Luppen ، قال كروس: "أنا لست شخصًا يحب أن يشكو كثيرًا، لكن في هذه الحالة، كنت منزعجًا للغاية".

وأضاف: "زيدان لم يقل أبدًا أي شيء عن القرارات ودائمًا ما يحمي الحكام حين يتم انتقادهم، لذا ، فإن حقيقة أنه ذهب إلى الحكم بعد المباراة كانت علامة على أنه شعر أيضًا بالسرقة، كما فعلت أنا".

وتابع: "حاول الحكم أن يبرر القرار، لكنه قرار خاطئ وهذا الأمر واضح للغاية في رأيي، من النادر جدًا أن أختلف مع الحكام وأجادلهم بعد المباراة، ولكنني فعلت ذلك يومها".

وأكد حول ميليتاو: "كان يعطي ظهره للكرة ولم ير الكرة حتى، بينما بالحركة البطيئة يمكنك أن ترى أن الكرة قد اتجهت أولاً إلى كتفه ثم إلى ذراعه، قيل لنا إنه إذا ارتدت الكرة من جزء آخر من الجسم، إذن فهي ليست لمسة يد.

وأكد: "النظر إليها مرة أخرى ومراجعتها كان كافيًا لاتخاذ القرار الصحيح في نهاية الأمر، لأنه لم يطلق صافرته إلا بعد مشاهدتها بالتصوير البطيء وكان عليه إدراك ذلك".

أنا من أحدد .. إبراهيموفيتش يثير الشكوك حول مشاركته في اليورو

يذكر أن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني ستكون الحاسمة للقب، وفي حال فاز أتلتيكو مدريد بمباراته فأنه سيتوج باللقب، وشرط تتويج ريال مدريد هو تعثر الروخيبلانكوس وفوزهم.