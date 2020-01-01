خاص جول | كروس يشكك في إمكانية انضمام مبابي إلى ريال مدريد

تعرف على تصريحات كروس حول سوق انتقالات ريال مدريد

أكد توني كروس، لاعب ريال مدريد، أنّ الفريق مستعد لاستكمال مسابقة الدوري الإسباني، مشككًا في إمكانية انضمام كيليان مبابي إلى صفوف النادي الملكي.

التقارير الصحفية أكدت رغبة البلانكوس في التعاقد مع مبابي مستغلين رفضه تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

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وكان كروس قد تحدث في الجزء الأول من الحوار حول المدرب زين الدين زيدان وكذلك إمكانية خطف الليجا من برشلونة.

وقال كروس في حوار خاص: "لم نتدرب كمجموعة سوى منذ أسبوع واحد فقط ولكننا حصلنا على تدريب فردي بشكل جيد. قضيت فترة التوقف في ممارسة الرياضة لكي أحافظ على حالتي البدنية".

وتابع: "الدوري الإسباني تأخر في العودة مقارنة بالألماني لأن الوضع في كل بلد كان مختلفًا، فهنا كانت الإصابات كثيرة للغاية ولا يزال البعض تحت الحجر الصحي، ولكن في ألمانيا بدأت الأمور تعود لطبيعتها".

وحول خوض المباريات في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" علّق: "فريق الرديف يلعب هناك، ونحن تدربنا عليه كثيرًا. أبعاده مختلفة عن "سانتياجو برنابيو" ولكني أرى الانتقال له قرارًا ذكيًا خاصة في ظل غياب الجماهير".

وأردف: "الفوز على برشلونة قبل فترة التوقف كان مميزًا، خاصة وأنّها المباراة الأخيرة لنا في "سانتياجو برنابيو" قبل التوقف وبحضور الجماهير، ولكن الخسارة من ريال بيتيس بعد ذلك أفسدت كل شيء وجعلتنا في المركز الثاني. الفارق ليس كبيرًا وسوف نحاول العودة".

كروس تطرق للحديث عن سوق الانتقالات بقوله: "لا أعرف الوضع المالي لكل فريق بعد الأزمة الأخيرة، ولكن هناك أكثر من لاعب مطلوب في فرق أوروبا مثل كيليان مبابي وجادون سانشو وكاي هافيرتس، ومن الطبيعي أن يرتبطوا بريال مدريد، ولكن خلال السنوات الماضية سمعت الكثير من الأسماء المرتبطة بالفريق ولم ينضم منهم أحد".

واختتم" أعتقد أنّ الأندية في إسبانيا سوف تتضامن مع حملة Black Lives Matter، فلا أحد يؤيد العنصرية والجميع مع حقوق الأفراد وعدم الاعتداء المسلح على أي شخص".

جدير بالذكر أنّ أندية الدوري الألماني أظهرت دعمها للأمريكي جورج فلويد بعد قتله من قبل رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا.