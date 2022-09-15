كروس عن أجواء ملعب سيلتيك: أخبرت ألابا أننا نتأخر بهدفين!

اللاعب الألماني يُبدي إعجابه بملعب باركهيد

أكد الألماني توني كروس؛ لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، على أنه كان يشعر بأن فريقه دخل مباراة سيلتك الأسكتلندي وهو مهزوم بنتيجة 2-0، بسبب الأجواء الجماهيرية التي وصفها بـ"الجنونية".

ماذا قال كروس عن مواجهة سيلتك؟

خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال كروس: "أخبرت زميلي ديفيد ألابا أنني أشعر وكأن الفريق خاسر بنتيجة 2-0 أمام سيلتك، قبل انطلاق المباراة، بسبب الأجواء الجنونية في ملعب باركهيد".

كروس أضاف خلال تواجده مع شقيقه فيليكس كروس عبر البودكاست الخاص به: "ملعب باركهيد الجديد جيد ويعد من أفضل الملاعب التي لعبت عليها خارج الديار".

وواصل: "عندما جاء نشيد دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق المباراة، اعتقدت أن الملعب سينهار من تشجيع الجماهير، وكرروا الأمر عند التقاط الصورة الجماعية للفريق، وقتها أخبرت ألابا أنني أشعر أننا متأخرين بهدفين دون رد".

توني كروس يوصف ما حدث أثناء مباراة سيلتك

النجم الألماني تحدث عن المباراة، حيث قال: "خلال أول 20 دقيقة ضغطوا علينا بشكل لا يصدق، وكانت لديهم فرص للتهديف، بفضل الدفعة التي وجدوها من المشجعين".

وتابع: "استمر المشجعون حتى نهاية المباراة على هذه الطريقة، حتى بعدما سجلنا الهدف الثالث، والشيء المميز أنهم لم يشجعوا فريقهم فقط، بل كان يحترمونا ولم تكن هناك أي هتافات كراهية أو عنصرية ضدنا".

واختتم كروس تصريحاته قائلًا: "أنا معتاد على الكثير خلال السنوات الماضية، ولكن هذا أثار إعجابي بشدة، إنها تجربة عظيمة".

ريال مدريد ينتصر على سيلتك بالجولة الأولى

وحقق ريال مدريد الفوز على نظيره سيلتك بثلاثة أهداف دون مقابل، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة السادسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت تسير نحو التعادل السلبي، حتى تقدم فينيسيوس جونيو هدف التقدم بالدقيقة 56، ثم أضاف الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثاني بالدقيقة 60، ليختتم أهداف المباراة إيدين هازارد بالدقيقة 77.

يُذكر أن ريال مدريد حقق الفوز على لابيزيج الألماني بهدفين دور رد مساء أمس الأربعاء، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.