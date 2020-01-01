كروس: زيدان يتفهم الحديث عن إقالته وأؤيد السوبرليج

الدولي الألماني يعلق على مستوى ناديه

علق نجم ريال مدريد طوني كروس على تذبذب مستوى فريقه في الآونة الأخيرة والحديث حتى عن إقالة زين الدين زيدان من منصبه كمدرب للنادي الملكي.

ولا يقدم النادي الملكي مستوى ثابت على المستويين المحلي والأوروبي، فبعد فوزه على إنتر أوروبياً 3-2 بصعوبة، سقط 4-1 على يد فالنسيا محلياً هذا الأسبوع.

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المزيد من الفرق

وقال كروس مع "ماركا": "نعيش موسماً استثنائياً، نلعب كل ثلاثة أيام وحصلنا على راحة قليلة، هناك الكورونا وإصابات ولم نضم أي لاعبين جدد".

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وأضاف: "لا أبحث عن الأعذار وأعرف أن الفريق بحاجة للتحسن وهذا ما نبحث عنه، زيدان؟ هو يعرف طبيعة العمل في ريال مدريد والمتطلبات العالية".

وأتبع الألماني: "بعد التعثر مع قادش وشختار فزنا على برشلونة وقدمنا مباراة كبيرة، زيدان يعرف ما عليه فعله وسيجد الحل لأن يجب أن نتحسن لنحقق البطولات".

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وعن رأيه في السوبرليج: "برأيي فرصة لرؤية المزيد من المباريات عالية المستوى التي لا نراها إلا مثلاً في نصف نهائي الأبطال، والجميع يحب رؤية كرة القدم على أعلى مستوى".

وواصل: "يجب أيضاً الاعتناء بالأندية الصغيرة، ولكن ما يشغلني هو أن فيفا ويويفا يصنعان الكثير من البطولات، إذا وجدا أسبوعاً خالياً سيضعان بطولة جديدة، كفى عصراً في اللاعبين".

وعن بايرن ميونخ: "هم الأفضل في العالم بالوقت الراهن، ريال مدريد عاش نفس الوضعية لعدة أعوام وليست سهلة، هم أحسن مننا الآن، ولكن ذلك لا يعيب ريال مدريد، لم نتواجه لنحكم مباشرة من الأفضل".

ويتواجد كروس حالياً مع المنتخب الألماني الذي يستعد لمواجهات الدوري الأوروبي، ومن ضمنها لقاء أمام إسبانيا الأسبوع المقبل.