كروس: رحيل رونالدو جعل ريال مدريد مثل فيدرر

النجم الألماني يعترف بمعاناة الريال في فترة ما بعد الهداف التاريخي

اعترف مهندس وسط ريال مدريد توني كروس، بتأثير رحيل الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو على الفريق، لكن ليس بالصورة التشاؤمية التي أخذت عن اللاعبين بعد الموسم الماضي المخيب لآمال المشجعين.

وانتقل صاروخ ماديرا من النادي الملكي إلى يوفنتوس في صيف 2018، بعد فترة وجيزة من الاحتفاظ بكأس دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في غضون خمس سنوات.

ولم ينكر بطل العالم 2014، أن الفريق عانى الأمرين في موسمه الأول بدون أشهر رياضي في العالم، إلا أنه سجل اعتراضه على التقليل من شأن اللوس بلانكوس، وذلك لاعتقاده بأن اللاعبين بقيادة زيدان، يقاتلون للرد على المشككين، بنفس الطريقة التي يرد بها أسطورة التنس روجر فيدرر، بعد تقدمه في السن.

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وقال لاعب بايرن ميونخ السابق لشبكة "ذا أتليتك": "الكثير منا لم يقدم أفضل ما لديه الموسم الماضي، إذ أننا بعد حصولنا على دوري الأبطال 3 مرات متتالية، ربما لم نتوقع الهبوط بهذه الطريقة، واستغرقنا بعض الوقت للتكيف على خسارة الأهداف الـ40 أو الـ50 التي كان يسجلها رونالدو كل موسم".

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وأضاف "لكن هذا غير مقبول في ريال مدريد، فعندما خرجنا من أياكس في دور الـ16 لدوري الأبطال الموسم الماضي، قالوا إنها نهاية هذا الجيل، لكن هذا لم يُعط لنا سوى حافز إضافي للرد على المشككين".

وتابع "هذا يذكرني بالطريقة التي ينظر بها الناس إلى فيدرر، حين كان عمره 34 عامًا، كان الجميع على يقين بأنه لن يعود للقمة، لكنه عاد مرة أخرى بعمر 36 عامًا، وقد استمر في اللعب وكأنه بعمر 28 عامًا، وهذا يعني أنه من المهم أن تحافظ على جودتك، ونحن لم نصل لهذا العمر بعد".

وسيكون ريال مدريد على موعد خارج التوقعات، عندما يستضيف مانشستر سيتي غدًا الأربعاء على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في ذهاب دور الـ16 للكأس ذات الأذنين.