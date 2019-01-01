كروس: جوارديولا ترك بايرن ميونخ بسببي

نجم ريال مدريد يعود للحديث عن فترته مع البافاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد طوني كروس، نجم ريال مدريد، للحديث عن فريقه السابق بايرن ميونخ ووجه عدة انتقادات للنادي بسبب بيعه للفريق الملكي.

كروس انتقل إلى صفوف ريال مدريد في 2014 مقابل ما يقارب 25 مليون يورو بعد رفضه تجديد عقده مع البافاري.

وقال كروس في حوار مع "بيلد": "لا أحتاج هونيس أن يقول إن بيعي كان خاطيء، كنت أعرف أهميتي للفريق، أعرف أن الأمر خطأ، ولكن قضيت وقتاً طيباً هناك ولا يوجد ضغينة".

وأكمل: "لا أعرف إذا كان بيب رحل بسبب التفريط بي، يجب أن تتحدث معه، ولكن ما أعرفه أنه كان غاضباً للغاية من رحيل".

كروس يكشف عن مشاكله مع بايرن ميونخ

قدرات غير عادية من ليون جوريتسكا🔥pic.twitter.com/V6tWERPBgd — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

بعد تعثر مفاوضات ساني - بايرن ميونخ ليتجه ضم ديمبيلي

وواصل كروس: "انتقالي إلى ريال مدريد كان أفضل ما حدث لي، أن تكون الألماني الوحيد أمر كبير ويختلف عن وجودك ضمن ألمان كُثر في بايرن، ما حققته هنا لم أكن لأحققه في بايرن".

وأردف: "بايرن يسعى لتحقيق دوري الأبطال لسنوات وهو هدف منطقي، في 2018 بنصف النهائي أمامنا كانوا يستحقوا العبور، وهذا يظهر قدرتهم على فعل الأمر".

وختم حديثه بالإشادة بلاعب بايرن الجديد لوكاس هيرنانديز: "لاعب جيد ويعرف كيف يغلق منطقته، مواجهته كانت صعبة كمواجهة أتلتيكو مدريد ككل".

وضم بايرن لوكاس من صفوف أتلتيكو مدريد مقابل ما يقارب 85 مليون يورو الصيف الجاري.