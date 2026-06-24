كرواتيا ضد غانا: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 12 لينكولن فاينانشال فيلد

ستنطلق مباراة كرواتيا ضد غانا في 27 يونيو 2026 عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش و15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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كرواتيا ضد غانا: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في بنسلفانيا تداعيات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة L إلى البناء على حملتيهما أو إنقاذهما عقب مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة. فبعد الجولة الثانية من المباريات التي هزّت ديناميكيات المجموعة المبكرة - حيث حصلت كرواتيا على طوق نجاة حاسم عبر هدف الفوز في الدقيقة 53 من أنتي بوديمير لتتجاوز بنما 1–0, وأظهرت غانا نضجاً كبيراً لتحقق تعادلاً شاقاً 0–0 أمام ثقل المجموعة إنجلترا - تقلّص هامش الخطأ في ملعب فيلادلفيا (لينكولن فاينانشال فيلد) بشكل كبير. ويتجه المعسكران إلى الشمال الشرقي وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد البدني السريع بعد تلك المواجهات المرهقة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والفعالية الحاسمة، مستفيداً من انضباطه التكتيكي الصارم لترسيخ السيطرة على المركز الثاني في المجموعة. وسيعتمد داليتش على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية الأساسية لديه واللعب الانتقالي الخطير - بقيادة المايسترو المخضرم لوكا مودريتش الذي يدير غرفة المحركات وحركة خطه الأمامي الدؤوبة - لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح خط دفاع أفريقي منضبط للغاية. ويقف في مواجهتهم منتخب غانا متماسك هيكلياً وطموح يقوده الخبير كارلوس كيروش. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بمقومات بدنية من الطراز الرفيع وصلابة دفاعية، يمتلك النجوم السوداء مخططاً عنيداً وحافة مرتدة قاتلة يقودها جوردان أيو و أنطوان سيمينيو تزدهر عندما يُطلب انضباط لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط.

تُقام هذه المواجهة في ملعب فيلادلفيا المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر في التحولات، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع عنصرين حاسمين. سترى كرواتيا هذه المباراة منصة مثالية لترسيخ مكانتها كمتأهلين تلقائياً تحت قيادة داليتش الصلبة، بينما تدخل غانا أرض الملعب متحمسة لتسليح تنظيم كيروش الدفاعي الشهير، والبناء على شباكها النظيفة أمام إنجلترا، وتحقيق نتيجة حاسمة بأقصى عدد من النقاط لتتجاوز منافسيها. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان مكانهما في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

بنما 0–1 كرواتيا

قدّم فريق داليتش عرضًا منضبطًا بعمق من الصمود الخالص في ملعب تورونتو، محافظًا على شباك نظيفة حيوية لتجاوز بنما بفوز شاق 1–0. سعيًا للارتداد من خسارتهم الافتتاحية 4–2 أمام إنجلترا، عدّلت كرواتيا شكلها لإرساء تحكم أفضل في التحولات لكنها أمضت الشوط الأول تحاول فكّ تكتل دفاعي منخفض منظم للغاية من أمريكا الوسطى.

جاء الاختراق الفني بعد فترة وجيزة من الاستراحة عقب زوج من التبديلات الحاسمة بين الشوطين.دخل من مقاعد البدلاء، المهاجم أنتي بوديمير وقلب الزخم بالكامل، مستفيدًا من مسار تقدّم عمودي حاسم ليجد الشباك في الدقيقة 53. بعد الهدف الافتتاحي، تولّى التنظيم الدفاعي لكرواتيا زمام الأمور بالكامل، حيث نجح في خنق المساحات على الأطراف ومنع بنما من صناعة أي فرص مركزية سلسة. أغلق خط دفاع داليتش البطولي الدقائق المتبقية بنجاح للحفاظ على التقدم وحصد النقاط الثلاث كاملة، مثبتًا شريان حياة حيويًا لإعادة تشغيل طموحاتهم في الأدوار الإقصائية.

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إنجلترا 0–0 غانا

نفّذ رجال كيروش مخططًا تكتيكيًا رائعًا في ملعب بوسطن، مجارِين المحرك الهجومي السريري لثقلاء البطولة إنجلترا خطوة بخطوة ليحصلوا على تعادل ممتاز 0–0. سعيًا للحفاظ على الزخم من انتصارهم الافتتاحي 1–0 على بنما، استخدمت النجوم السوداء تشكيل 5-4-1 شديد التماسك خنق تمامًا مسارات التحول عبر الثلث الأوسط.

افتتحت إنجلترا المباراة ساعية لفرض هيمنتها لكنها عانت بشدة لتوليد مسارات مركزية واضحة ضد ضغط غاني مرن. تحت ضغط مكثف طوال الشوط الثاني، صمد العمود الفقري البدني القوي لغانا تمامًا، مُحيّدًا صانعي اللعب النخبة مثل هاري كين وجود بيلينغهام. حتى مع قيام الجانب الأوروبي بتغيير أنماطه ودفع أعداد جديدة إلى الأمام في المراحل الختامية، رفض التنظيم البنيوي الصارم لغانا أن يتصدع. أنهى فريق كيروش بثقة الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني ليؤمّن نقطة حيوية، محافظًا على وضعه دون هزيمة ومتموضعًا بشكل مثالي في الشريحة العليا من ترتيب المجموعة L.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

كرواتيا (زلاتكو داليتش)

لا يحتاج داليتش إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي سمح لـ فاتريني باقتناص زخم حاسم في البطولة. إن الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات المدفوع بخيارات هجومية مرنة يثبت أن كرواتيا تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم للسيطرة على المباريات على المسرح العالمي.

ومع ذلك، يجب على داليتش أن يضمن أن يحافظ فريقه على تركيز دفاعي كامل ضد الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في مبارياتهم السابقة، تركت البنية الهجومية العدوانية لكرواتيا أحيانًا جيوبًا شاسعة من المساحات مكشوفة عندما دفع الظهيران بعمق إلى الثلث الأخير، على الرغم من فوز حاسم بنتيجة 1–0 على بنما. أمام منتخب غانا المبني على إرث بدني ورياضي مهيب، سيكون فقدان الكرة بثمن بخس أثناء الانتقال قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لداليتش على محور الارتكاز في وسطه الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من لاعبي الارتكاز لديه لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي المرتدات الأفارقة من عزل قلبي دفاعه.

غانا (كارلوس كيروش)

لا يحتاج كيروش إلى تفكيك القالب البراغماتي بالكامل الذي شهد سيطرة فريقه على الدقائق الختامية من مباراتهم عندما ضمن خط دفاعي صلب تعادلًا حاسمًا 0–0 ضد إنجلترا في بوسطن. يظل الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في غرفة المحرك أصولًا موثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق بالكرة وتقدمها عند السعي لتحقيق الفوز.

أمام الضغط العالي العدواني لكرواتيا، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستدامة ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لكيروش على غرفة محركه، بتوجيه قادة الوسط المخضرمين إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. إذا تقدمت غانا، فيجب عليها استغلال القنوات الواسعة التي يتركها ظهيرا كرواتيا المتقدمان فارغة بشكل عدواني. سيكون استخدام الانطلاقات المتداخلة المتفجرة والمباشرة للأظهرة الجناحية الديناميكية لتمديد خط الدفاع الكرواتي أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم المتماسك. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات جيبية عالية القيمة لنجوم مثل أيو وسيمينيو لاستغلالها، ومنع الهجوم من الاختناق تمامًا في الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

أخبار منتخب كرواتيا

تتمتع تشكيلة داليتش بدافع كبير للبناء على فوزهم الشاق على بنما، ويدخلون هذه المواجهة الحاسمة بسجل صحي نظيف وصفر إيقافات للاعبين. ستسعى كرواتيا إلى تعظيم مخططها الهيكلي المتوازن 4-2-3-1. يحافظ حارس المرمى الموثوق دومينيك ليفاكوفيتش على موقعه في المرمى، محميًا بشراكة دفاعية مركزية من مارين بونغراتشيتش ويوسيب شوتالو، يحيط بهما يوشكو غفارديول على اليسار ويوسيب ستانيشيتش على اليمين.

في محور الارتكاز الأعمق في الوسط، سيشارك ماتيو كوفاتشيتش إلى جانب القائد الأسطوري لوكا مودريتش لتثبيت الاستحواذ وفرض الإيقاع العمودي. بالانتقال إلى خط وسط الهجوم، يشغل مارتن باتورينا المساحة الإبداعية المركزية، يحيط به المخضرم إيفان بيريشيتش على الجناح الأيسر وماريو باشاليتش على اليمين. في المقدمة، يحصل بيتار موسا على الثقة لقيادة الخط كهدف هجومي مركزي، رغم أن بطل الجولة الثانية أنتي بوديمير يظل خيارًا قاتلًا على مقاعد البدلاء.

أخبار منتخب غانا

يمتلك كيروش رفاهية قائمة متاحة بالكامل دون مخاوف إصابة جديدة أو غيابات بسبب الإيقاف عقب إغلاقهم التكتيكي الرائع أمام عمالقة البطولة إنجلترا. من المتوقع أن يحافظ النجوم السود على إعدادهم الدفاعي السلس وعالي التماسك 5-4-1. يسيطر حارس المرمى الشاب النخبوي لورنس آتي-زيغي على منطقة الجزاء خلف خط دفاعي صارم مكوّن من خمسة لاعبين، يرتكز على قلبي الدفاع جيروم أوبوكو، وجوناس أدجيتي، وكلينتون ييرينكيي، بينما يقوم جيديون منساه وموسيس سينايا بدوريات في قنوات الجناح اليسرى واليمنى على التوالي.

يوازن شكل خط الوسط بين الضغط البدني المكثف وقنوات التوزيع المباشر، حيث يسيطر توماس بارتي وكواسي سيبو على المساحات المركزية العميقة لتعطيل ممرات التمرير المركزية. ويوفر الدعم الفوري للانتقال على الأطراف جوردان أيو على الجناح الأيسر وأنطوان سيمينيو على اليمين. ويتصدر الخط كمهاجم هدف معزول إيناكي ويليامز، الذي يحمل بطاقة صفراء من الجولة الثانية لكنه يظل متاحًا بالكامل لقيادة مخطط غانا الخطير للهجمات المرتدة.

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أبرز المواجهات في مباراة كرواتيا ضد غانا

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لوكا مودريتش ضد توماس بارتي

بعد أن ارتقى ليصبح نقطة ارتكاز خطيرة في هجوم داليتش، يظل مودريتش رأس حربة عالي الطاقة وواثقًا في خط المقدمة الكرواتي. لقد عمل بسلاسة خلف المهاجم لقيادة الاندفاعة الإبداعية ضد بنما، محددًا الإيقاع العمودي وتدفق التحولات لفريقه. ولتفكيك الشكل الدفاعي القوي بدنيًا لغانا، سيكون دور مودريتش بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم حركته الذكية، وبراعته العالمية في التمرير، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد قلوب الدفاع لدى الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات الأطراف مثل إيفان بيريشيتش لاستغلالها.

المكلف بإيقافه هو لاعب الارتكاز الدفاعي بارتي، وهو ركيزة حيوية في عمود كيروش الفقري. لقد نظم غرفة المحركات العميقة خلال ظهور غانا السابق، ونجح في الحفاظ على تماسك المساحات المركزية تحت ضغط هائل ضد إنجلترا. وبينما اضطر الهيكل الدفاعي لغانا إلى امتصاص تحولات تكتيكية ثقيلة، يمتلك بارتي سمات بدنية من الطراز الأول وهيمنة تمركزية لمواجهة صانعي اللعب النخبة. يجب أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية إلى جانب كواسي سيبو، مع ضمان استخدام تمركزه لتحييد توزيع مودريتش المركزي الحاد ومنع كرواتيا من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

مارتن باتورينا ضد كواسي سيبو

القلب النابض المطلق ومحرك الإبداع الديناميكي لخط وسط كرواتيا في الجولة الثانية، باتورينا مكلف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم لصالح فاتريني. لقد عمل ببراعة في قلب خط الوسط ضد بنما، منطلقًا للأمام لتوفير شرارة بدنية حيوية ودفع التحولات الهجومية لفريقه. أمام غانا، سيكون هدفه الأساسي إيجاد مساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتموين انطلاقات زملائه المتفجرة. إذا سُمح لباتورينا بالوقت والمساحة ليدور ويواجه خط الدفاع، فإن رؤيته ستخل بتوازن الكتلة الدفاعية لغانا بسهولة.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس هو لاعب وسط غانا البارز سيبو. لقد ارتكز غرفة المحركات في الجولة الثانية، مقدمًا حماية تكتيكية ممتازة خلال ظهور صعب عالي المخاطر ضد إنجلترا. وسيُختبر عمله الدفاعي دون كرة وانضباطه في التحولات إلى أقصى حد في ملعب فيلادلفيا. يجب على سيبو إدارة تمركزه بقوة إلى جانب شريكه المركزي توماس بارتي لتضييق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء لعب باتورينا، وحماية خطه الخلفي المكوّن من خمسة لاعبين لضمان ألا يهيمن الأوروبيون تمامًا على الثلث الأوسط ويثبتوا غانا داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة L؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، رسّخت المجموعة L هيكلاً شديد السيولة والتنافسية. تحتل إنجلترا الصدارة بأربع نقاط وفارق أهداف +2 ، بعدما وضعت نفسها في موقع قوي للأدوار الإقصائية عقب فوز حاسم 4–2 على كرواتيا وتعادل شاق.

يترك هذا غانا في المركز الثاني بأربع نقاط وفارق أهداف +1 ، متساوية في النقاط مع إنجلترا بعد أن حقق النجوم السود تعادلاً صلباً 0–0 أمام مرشحي المجموعة. تحتل كرواتيا المركز الثالث بثلاث نقاط وفارق أهداف −1 بعد انتصارها الحيوي 1–0 على بنما، بينما يبقى أبناء أمريكا الوسطى في قاع الجدول بلا نقاط وقد تم إقصاؤهم حسابياً. تُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب فيلادلفيا نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا المنتخبين وهما يقاتلان لتأمين التأهل التلقائي أو إنقاذ سيناريوهات البطاقة البرية قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت كرواتيا

فوزٌ لرجال داليتش سيقذف فاتريني إلى ست نقاط، ما يضمن فوراً التأهل التلقائي إلى دور الـ32 كأحد المركزين الأولين في المجموعة. وبحسب النتيجة المتزامنة لمباراة إنجلترا ضد بنما، فإن فوزاً كاسحاً مقترناً بتعثّر إنجليزي قد يمنحهم حتى فرصة إنهاء المجموعة L في الصدارة، رغم أن إنهاءها كوصيف يبقى المسار الأكثر ترجيحاً. وعلى النقيض، فإن هذه النتيجة ستُجمّد غانا عند أربع نقاط، وتُسقط مصيرها بالكامل في أيدي تصنيفات البطاقة البرية للمركز الثالث، حيث إن حصيلة أربع نقاط عادةً ما توفر هامش أمان معقولاً لكنها تتركهم بانتظار هوامش الجولة الختامية للمجموعات الأخرى.

إذا فازت غانا

إذا حصد رجال كيروش النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك حملة دور مجموعات مذهلة للمنتخب الأفريقي. الانتقال إلى سبع نقاط سيسمح لغانا بضمان العبور التلقائي إلى دور الـ32 بزخم نفسي أقصى كمتصدرين للمجموعة أو كوصيفين، اعتماداً على هوامش أهداف إنجلترا المتوازية أمام بنما. وعلى النقيض، فإن هذا السيناريو سيحبس كرواتيا عند ثلاث نقاط، ما يجبرها على الاعتماد بالكامل على نتائج كاسحة مواتية في أقسام أخرى للتأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث عبر البطاقة البرية مع فارق أهداف سلبي بشدة.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في بنسلفانيا سيترك غانا مرتاحة عند خمس نقاط ومتأهلة بأمان إلى الأدوار الإقصائية على الأقل كوصيف للمجموعة. أما كرواتيا، فالوصول إلى أربع نقاط سيُبقيها عالقة في المركز الثالث. ورغم أن التعادل يمنع الإقصاء الحسابي الفوري، فإن إنهاء المجموعة ثالثاً بأربع نقاط وفارق أهداف −1 يجبرها على انتظار ختام المجموعات الأخرى. تاريخياً، توفر حصيلة أربع نقاط هامش أمان موثوقاً للمنافسة على بطاقة برية إلى دور الـ32، لكن فارق أهدافهم السلبي سيُبقيهم في حالة تأهب قصوى حتى صافرة النهاية عبر البطولة.

أخبار الفريقين & القوائم

لم يؤكد زلاتكو داليتش التشكيلة المحتملة لهذه المباراة، ولا توجد حاليًا أي إصابات أو إيقافات مُدرجة لكرواتيا. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية إذا تغير الوضع.

كما أن تشكيلة غانا بقيادة كارلوس كيروش لا تضم أي غيابات مؤكدة في هذه المرحلة، ولم يتم إصدار أي تشكيلة محتملة قبل المباراة. ومن المتوقع ظهور المزيد من أخبار الفريق في الفترة التي تسبق ضربة البداية.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل كرواتيا هذه المباراة وفي رصيدها انتصارين وثلاث هزائم عبر آخر خمس مباريات. وكانت آخر مشاركة لها خسارة 4-2 أمام إنجلترا في كأس العالم يوم 17 يونيو، وهي مباراة تقدمت فيها قبل أن تستقبل أربعة أهداف في الشوط الثاني. وجاءت هزائمها الأخرى أمام بلجيكا (0-2) والبرازيل (3-1) في مباريات ودية قبل البطولة، بينما تحققت انتصاراتها أمام سلوفينيا (2-1) وكولومبيا (2-1 خارج الأرض). سجلت كرواتيا ثمانية أهداف واستقبلت عشرة أهداف عبر سلسلة المباريات الخمس، دون أي شباك نظيفة.

يُظهر سجل غانا الأخير فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم من آخر خمس مشاركات. وكانت مباراتهم الأخيرة فوزًا 1-0 على بنما في كأس العالم يوم 17 يونيو، وهو أول فوز لهم في خمس مباريات. وقبل ذلك، تعادلوا 1-1 مع ويلز قبل الخسارة أمام المكسيك (0-2) وألمانيا (1-2) والنمسا (1-5) في التحضير للبطولة. سجلت غانا أربعة أهداف واستقبلت تسعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر أي بيانات للمواجهات المباشرة عن لقاءات سابقة بين كرواتيا وغانا. ستمثل هذه المباراة أول مواجهة مسجلة بين الفريقين في مجموعة البيانات المتاحة.

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