كرواتش: صلاح مثل لمساعدة ليفربول، ولو غير الحكام تصرفاتهم لم يكن ليفعلها

بيتر كراوتش لاعب ليفربول المعتزل يدافع عن محمد صلاح ويطالب الحكام بتغيير طريقة احتساب الأخطاء.

دافع بيتر كراوتش لاعب فريق ليفربول المعتزل عن المصري محمد صلاح نجم الريدز الحالي بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام وست هام.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عنه، حيث أكد كراوتش أن النجم المصري حاول مساعدة فريقه ولم يكن يتعمد التمثيل في البداية.

وقال كراوتش: "لا أعتقد أن محمد صلاح ادعى السقوط في المباراة الأخيرة، لكنه أراد التأكد أن الحكم كيفين فريند قد شاهد الواقعة بعينه وعلم بحدوثها".

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وأضاف: "عندما يعلم الحكم بالواقعة ويكون هناك تدخلًا من أرثر ماسوكو لابد أن يكون هناك ركلة جزاء في النهاية".

وأردف: "ربما لا تحبون حقيقة سقوط صلاح على الأرض، أو حقيقة أنه استفاد بالشكل الأقصى من ذلك التدخل لكن الحقيقة أن الكرة بها خطأ".

وأكمل: "هل كان صلاح سيسقط لو قام موساكو بنفس التدخل في الشارع، ربما لا لكن وظيفة صلاح هي تحقيق أفضل شيء لفريقه، وفي نهاية الموسم لو حققوا الدوري هل سيفكر أحدهم كيف حققوا الثلاث نقاط أمام وست هام؟".

وأنهى كلماته: "ربما كانت الأمر ستختلف لو احتسب الحكام الأخطاء بينما يقف من تعرض لها على قدمه، أعني أن كل لاعب يتعرض للضرب واللكم والشد لكنه لا يعتقد أن الحكم سيحتسب أي شيء له إلا لو سقط".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد نجح في قلب تأخره أمام وست هام بهدف نظيف لفوز بهدفين لهدف وكان الهدف الأول لصلاح من ركلة الجزاء محل الجدل.