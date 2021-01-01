"كرة صلاح جعلتني أدرك فقدان ماني للثقة في نفسه"

بيتر كراوتش نجم ليفربول السابق يعلق على حالة ساديو ماني وثقته الضعيفة في نفسه!

أكد بيتر كراوتش نجم ليفربول السابق أن السنغالي ساديو ماني يعاني من أزمة ثقة في نفسه خلال الموسم الجاري، بعد كل ما مر به رفقة ليفربول.

جاء هذا في العمود الأسبوعي الخاص به في صحيفة "ديلي ميل"، وأكد فيه أن تلك الفكرة ظهرت جلية في رأسه بعد تمريرة محمد صلاح له في الجولة الأخيرة ضد نيوكاسل.

وكتب كراوتش: "ما تبادر لذهني يوم السبت أثناء مشاهدة المباراة في اللحظة التي مرر فيها صلاح الكرة لماني هو أن ماني الذي شاهدناه في الموسم الماضي والذي سبقه لم يكن يفكر مرتين قبل تسديد الكرة، وعندما كان يفعل ذلك كنا نعرف أنها هدفًا".

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وأضاف: "ثقته في نفسه هربت منه، والأمر نفسه بالنسبة لروبيرتو فيرمينو، أشاهده يلعب كرة قدم جميلة ويقوم بكل شيء، لكن عندما يسدد الكرة أنتظر أن تكون ضعيفة وتصل للحارس".

وأردف: "من المهم أن أوضح أنني أحترم الثنائي كثيرًا، وليس في مكان لأقول إنه يجب أن يتخلص ليفربول منهما، لقد سألني البعض ذلك السؤال وأرى أن الإجابة عليه قلة احترام بعد كل ما قدماه للفريق".

وأنهى كلماته: "علينا أن نمنحهم بعض الراحة بعد ذلك الموسم الغريب، ليفربول في حاجة للموسم لأن ينتهي وأن يعيد كل لاعب شحن طاقته من جديد".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، وفرصته في الصعود لدوري أبطال أوروبا تقل كل جولة.