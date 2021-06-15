تعرف على مميزات الكرة الجديدة لبطولة الدوري الإنجليزي.

للموسم الثاني على التوالي، ستكون كرة "نايك فلايت" حاضرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كشف حساب "البريميرليج" الرسمي عن الصور الأولى للكرة التي سيتم استخدامها خلال مجريات موسم 2021-2022.

وبعدما شهدت كرة "نايك فلايت" أحداثًا استثنائية خلال منافسات موسم 2020-2021 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنافسة شرسة بين أكثر من 5 أندية على مقاعد مؤهلة إلى البطولات الأوروبية حتى اليوم الأخير، ستظهر للموسم الثاني على التوالي في "البريميرليج".

وحسب بيان أصدرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الكرة الجديدة تم تصميمها خصيصًا لمنافسات موسم 2021-2022 من البطولة، والذي ينطلق يوم 14 أغسطس المقبل.

ماهي مميزات الكرة الجديدة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

وتتميز كرة الدوري الإنجليزي الممتاز الجديدة بتصميم جريء على كامل محيطها، وليس فقط على الألواح الرئيسي، وأساس الرسم هو النمط الأسود المستوحى من اعتبار "البريميرليج" الدوري الأكثر إثارة في العالم.

ومع ظهورها بمظهر فريد للغاية، يرتكز رسم الكرة على الأداء، حيث تعمل دوائر "كريمسون" على تحسين الأداء البصري، مما سيسمح للاعبين بقراءة وتيرة الكرة ودورانها، والاستجابة بشكل أسرع لحركتها والشعور بالثقة في قراراتهم.

The @nikefootball 𝙁𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 matchball returns for a second season 🧨



Are you ready to see what 2021/22 brings? ✨ pic.twitter.com/q0lJokLFwf — Premier League (@premierleague) June 15, 2021

ويؤدي الجمع بين هذه العناصر إلى خروج منظر مذهل بصريًا لكرة "نايك فلايت" مع تقنية "أيرو سكلبت" التي تغير قواعد اللعبة، وظهرت هذه التقنية في الموسم الماضي لتحسين الاتساق ومنح الكرة شكل طيران صحيح.

ماذا قال اللاعبون عن الكرة الجديدة لـ"البريميرليج"؟

يقول ماسون ماونت، لاعب وسط نادي تشيلسي: "الموسم الماضي كان الأكثر روعة، ويمكنك حقًا الشعور بالفارق مع كرة نايك فلايت، أسعى باستمرار لمزيد من الاتساق، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وهذه الكرة بالتأكيد تساعدني على تحقيق ذلك، أنا متحمس للعب بها من جديد في الموسم المقبل".

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