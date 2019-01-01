كرة المضرب تجمع ريال مدريد وبرشلونة

العداوة تتوقف بسبب رياضة أخرى

كشفت تقارير إسبانية عن حضور عدد من نجوم ريال مدريد وبرشلونة معاً لنهائيات كأس ديفيس لكرة المضرب المقررة في العاصمة الإسبانية.

وتلعب إسبانيا أمام كندا في نهائي البطولة الشهيرة في عالم كرة المضرب بمشاركة النجم الشهير رافائيل نادال وعدد من اللاعبين المعروفين.

وأوضحت "موندو" أن جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، وجه الدعوة لزميله في المنتخب الإسباني سيرخيو راموس لمشاهدة المباراة معاً.

لماذا رفض بيريز دفع 200 مليون يورو وضم نيمار؟

ويملك بيكيه شركة تساهم في تنظيم الأحداث الرياضية، ومن ضمنها كرة المضرب، وسيكون له مكاناً خاصاً في مدرجات مباريات الأحد.

وأفادت الصحيفة أن تم توجيه الدعوة لناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من قبل بلدية العاصمة الإسبانية، وينتظر تواجد عدد من لاعبي الفريقين.

وانتصر ريال مدريد على سوسيداد، وبرشلونة على ليجانيس مساء السبت، ليواصلا التربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني.

ويشهد الشهر المقبل الكلاسيكو بين الناديين في الثامن عشر من ديسمبر بعدما تم تأجيله بسبب الاحتجاجات التي شهدتها برشلونة مؤخراً.