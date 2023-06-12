"كرة القدم ولدت هنا".. هجوم أمريكي جنوبي جديد على كيليان مبابي

كيليان مبابي في مرمى انتقادات أمريكا الجنوبية

هاجم إيجناسيو ألونسو، رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم، وكذلك كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، نجم الكرة الفرنسية كيليان مبابي، على خلفية تصريحات قديمة له، مؤكدين أن فرق قارتهم يلعبون في مستوى تنافسي للغاية.

وكان مبابي قد صرح قبل كأس العالم بأن "البرازيل والأرجنتين لا تلعبان في مستوى عالٍ للوصول إلى كأس العالم كما يحدث في أوروبا. لهذا السبب يفوز الأوروبيون بكأس العالم دائمًا".

الرد الأول على مبابي كان في الملعب وبحضوره حين هزمت الأرجنتين بلاده في نهائي مونديال قطر 2022 بركلات الترجيح.

الرد الثاني على نجم الكرة الفرنسية كان بفوز أوروجواي على إيطاليا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

رئيس الاتحاد الأوروجوياني رد على كيليان وقال في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "مبابي كان مخطئًا. عليك أن تكون أكثر إيجابية وتفكر بأننا أقوياء جدًا كقارة، لأن الكرة ولدت هنا".

وتابع ألونسو "أظهرنا قدرتنا على المنافسة والفوز. هزمنا فريقًا قويًا هزم البرازيل. هزمنا فرقًا من كل القارات. الأمر تاريخي".

فرصة أخرى لم يفوتها كلاوديو تابيا، رئيس اتحاد الأرجنتين، للرد على مبابي وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الأرجنتين بطلة العالم، أوروجواي بطلة العالم تحت 20 سنة، البرازيل بطلة العالم تحت 17 سنة، لكن كيف؟ إذا قال مبابي بأن أمريكا الجنوبية ليست في نفس المستوى".