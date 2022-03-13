"كرة القدم كالعادة بلا ذاكرة" .. سواريز يدعم ميسي ونيمار

أبدى لاعب أتلتيكو مدريد لويس سواريز دعمه لزملائه السابقين ولاعبي باريس سان جيرمان الحاليين، ليونيل ميسي ونيمار.

ويأتي ذلك بعد الانتقادات الواسعة التي تلقاها الثنائي، مع حضور صافرات الاستهجان من جانب جماهير الفريق الباريسي في مواجهة فريقهم أمام بوردو.

حيث كانت الصافرات موجودة مع كل لمسة للثنائي، ولذلك نشر سواريز من خلال تقنية "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع ميسي ونيمار يدعمهم بها.

كان سواريز زميلًا لنيمار وميسي في فريق برشلونة لسنوات طولية، حقق فيها الثلاثي عدة بطولات.

كما أنه أحد أقرب الأصدقاء للبرغوث الأرجنتيني، وتجمعهم صداقة قوية خارج الملعب.

فنشر سواريز "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: "كرة القدم كالعادة بلا ذاكرة، دائمًا معكم. أحبكم كثيرًا"

"كرة القدم كالعادة بلا ذاكرة، دائمًا معكم. أحبكم كثيرًا". 🙏



لويس سواريز يدعم ميسي ونيمار عقب إطلاق جماهير باريس سان جيرمان صافرات استهجان عليهما. 👀 pic.twitter.com/yRC9XcAbkt — GOAL Arabia (@GoalAR) March 13, 2022

حيث يعاني الثنائي من انتقادات واسعة من محللي الكرة ونجوم فريق باريس سان جيرمان السابقين.

وخرجت بعض الأصوات تنادي برحيل الثنائي في أقرب وقت، متهمين نيمار بالتكاسل وتهربه من المواجهات الكبرى، وميسي بالوقوف في الملعب دون إضافة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل طالتهم صافرات الاستهجان، ولعل تلك هي المرة الأولى في تاريخ ميسي التي يفتقد فيها لدعم أنصار الفريق الذي يلعب له.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة فريق موناكو في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الفرنسي الأحد القادم.

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