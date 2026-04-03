كراي: «لو أن فينورد قد تعاقد معه بدلاً من ديارا وبورخيس»

يأسف هانز كراي جونيور لرحيل أوسكار شوستراند من نادي كامبور إلى مالمو FF. ووفقًا لمتابع دوري كيوكن كامبيون، كان الجناح الأيسر السويدي سيكون بالتأكيد إضافة قيّمة لفريق فينورد.

يتلقى كامبور مبلغاً قياسياً قدره مليوني يورو مقابل شوستراند، الذي لعب دوراً كبيراً في صعود الفريق إلى الدوري الهولندي الممتاز. سجل الجناح حتى الآن عشرة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في 32 مباراة في دوري كيوكن كامبيون.

"إنه ببساطة لاعب جيد"، هكذا استهل كراي حديثه مساء الجمعة على قناة ESPN. "وأنا أعلم جيدًا أن هذه هي دوري كيوكن كامبيون، وأنه يجب توخي الحذر الشديد عند الحديث عن الفرق التي تحت القمة. لكن شوستراند أفضل من ديارا وبورخيس اللذين يلعبان في فينورد. وبسهولة تامة."

ويواصل كراي تحليله قائلاً: "لو أن فينورد تعاقد مع شوستراند بدلاً من ديارا وبورجيس. لكان ذلك قد وفر عليك 13 مليون يورو"، حسبما قال المراسل والمحلل في القناة المدفوعة.

دفع فينورد العام الماضي 3.5 مليون يورو لضم ديارا القادم من نادي إسطنبولسبور التركي. ولا يعتبر الجناح الأيسر خياراً أساسياً تحت قيادة روبن فان بيرسي، حيث سجل حتى الآن 298 دقيقة، موزعة على ست مباريات. وأبقت إصابة في الكاحل ديارا خارج الملاعب لأكثر من شهرين.

شارك بورجيس في ستة عشر مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً واحداً. وقبل فترة المباريات الدولية مباشرة، أبقى فان بيرسي اللاعب البرتغالي على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في المباراة ضد أياكس (1-1).