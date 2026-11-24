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تحدث مدافع تشيلسي ويسلي فوفانا عن الأثر النفسي لمواجهة نجوم ريال مدريد، وعن معاناته البدنية التي كادت تدفعه إلى اعتزال كرة القدم نهائيًا. ووصف الفرنسي مواجهة في دوري أبطال أوروبا شعر فيها بأنه عاجز أمام كريم بنزيما.

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فوفانا يتحدث عن ليلة قاسية في البرنابيو

قدّم فوفانا تقييمًا صريحًا لتجاربه في مواجهة أفضل لاعبي العالم، معترفًا بأن كريم بنزيما، قائد ريال مدريد السابق، ترك أثرًا نفسيًا طويل الأمد عليه. واستعاد قلب الدفاع خروج تشيلسي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 أمام العملاق الإسباني، وأقرّ بأنه شعر بالعجز أمام المستوى الذي شهده ملعب سانتياجو برنابيو. وخسر تشيلسي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0، وسجل بنزيما في المواجهة الأولى، واضعًا الأساس لأداء مهيمن من ريال مدريد.

«بنزيما أصابني بصدمة. أخرجنا بمفرده. هو وفينيسيوس، كان ما فعلاه لا يُعقل. جاء رودريجو ليكمل المهمة، لأن تسجيل الأهداف ليس ما يحفزني. إذا تحدثنا عن كرة القدم، فإن فينيسيوس وبنزيما كانا فوق طاقتنا، كان ما فعلاه لا يُعقل. لعبنا أمام مودريتش، وكان لديهم فريق الأحلام»، قال فوفانا خلال ظهوره في برنامج زاك على يوتيوب، بحسب ما نقل موقع فوت ميركاتو.

المدافع يقارن بين الدوري الإنجليزي والمنافسة الأوروبية

أوضح المدافع البالغ من العمر 25 عامًا أن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز تتطلب مستوى رفيعًا، لكن اللعب على أكبر مسارح أوروبا يمثل تحديًا مختلفًا تمامًا. ورغم مكانة نادٍ كبير مثل تشيلسي، اعترف بأن مواجهة أحد عمالقة أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو جعلته يدرك حجم الفارق.

وأضاف فوفانا: «ذهبنا للعب في سانتياجو برنابيو، فلقّنونا درسًا في كرة القدم. تشيلسي نادٍ على مستوى عالٍ. أنت في نادٍ كبير، والدوري الإنجليزي الممتاز على مستوى عالٍ، وأنت تلعب في دوري كبير. لكن دوري أبطال أوروبا أعلى مستوى. إنه أعلى من ذلك».

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على أعتاب الاعتزال المبكر

بعيدًا عن التحديات داخل الملعب، تعطلت مسيرة فوفانا في غرب لندن بشدة بسبب سلسلة من المشكلات البدنية طويلة الأمد. وغاب الفرنسي عن الملاعب 696 يومًا بسبب إصابات مختلفة منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج، من بينها إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي أبعدته قرابة عام. وأوصلته هذه الانتكاسات المتكررة في النهاية إلى مرحلة صعبة، فكّر فيها جديًا في فسخ عقده واعتزال كرة القدم الاحترافية نهائيًا.

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ووصل المدافع إلى نقطة الانهيار خلال موسم 2024-2025، حين كان يلعب تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا. فبعد تعافيه من جراحة كبيرة في الركبة، تعرض لإصابتين متتاليتين في الفخذ جعلتاه يشعر بأن جسده لم يعد قادرًا على التحمل. وكشف فوفانا: «مررت بفترة، بعدما عدت من إصابتي الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي، أصبت فيها فخذي مرتين تحت قيادة ماريسكا. كانت فترة أردت فيها اعتزال كرة القدم».

وكلاؤه يتدخلون لإنقاذ مسيرته

في النهاية، كان تدخل ممثليه هو ما أبقى فوفانا في الملاعب. وعندما أبلغ وكلاءه بأنه مستعد للاعتزال، ذكّروه بالتزاماته المالية طويلة الأمد وبعقده الممتد حاليًا حتى عام 2029. وشجعوه على المواصلة، حتى لو اضطر إلى البقاء بعيدًا عن الملاعب لبعض الوقت، مؤكدين أنه عمل بجد كبير حتى لا يتخلى ببساطة عن المستقبل الذي بناه لنفسه ولعائلته.

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واختتم: «جلست مع وكلائي وقلت لهم: نعم، هذا هو الأمر، سأعتزل كرة القدم. بعد ذلك، بدأوا يتحدثون معي عن العقد وما إلى ذلك. قالوا: ‹على أي حال، الأمر بسيط، لا تزال أمامك سنوات كثيرة في عقدك، والكثير من المال الذي ستحصل عليه. حتى لو كنت ستتخلى عن كرة القدم، فستحضر كل يوم، وتبتسم، وستبقى حتى على الهامش وأنت مصاب… لكن لديك عقدًا، وعليك إكماله›. نعم، هذا منطقي».