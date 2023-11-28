كبير مشجعي إنتر ميامي: وصول ليونيل ميسي أضرّ بنا!

صحيح أن الفريق الأمريكي حقق أول لقب في تاريخه.. إلا أن الأمور لا تتوقف عند ذلك!

كما أسالت روعة أداء ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في البداية الكثير من الحبر، أثار الارجنتيني الجدل مؤخرًا إثر غيابه لفترات عديدة عن فريقه، لكن الانتقادات هذه المرة تأتي من أنصار إنتر ميامي نفسه!.

وجود ميسي في ميامي يعني أيضًا أن النادي لم يعد مرتبطًا بقاعدة جماهيرية معينة كما كان من قبل، لذلك يقول مايك لونجين من مجموعة مشجعي النادي المعروفة باسم "Green Lot Gang" لموقع "ياهو سبورت": "ما الذي جعل إنتر ميامي مميزًا في وقت مبكر؟ كان لدينا جمهور رائع وكان الملاك قريبين جدًا من الجماهير، قام ابني برمي كرة القدم الأمريكية ذهابًا وإيابًا مع [المالك المشارك] خورخي ماس".

وأردف: "لقد شربت (كحوليات) مع ديفيد بيكهام. لقد بذل النادي الكثير من أجل التواصل. الأمر مختلف الآن. لقد تحول من جو عائلي إلى جو احترافي، وهو ما تتوقعه. لقد كنا ناديًا شابًا ونشأنا بين عشية وضحاها”.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: “وصول ميسي كان له تأثير سلبي إلى حد ما على تجربتنا كمشجعين نشاهد مباريات الفريق، لأن الكثير من الناس موجودون هنا فقط لرؤية ميسي؛ إنهم لا يهتمون ببقية الفريق. عندما لا يلعب ويكون في المدرج، يقفز الناس فوق الكراسي لمحاولة رؤيته".

وأردف: "كنا نعلم أن الأمور ستتغير. لكننا لم نكن مستعدين لمدى التغيير ومدى الاختلاف الذي ستشعر به. لم يلعب ميسي مباراتنا الأخيرة على أرضنا، وكان من الجميل أن أشعر أن هذا هو الشكل القديم، بدا الأمر طبيعيًا".

وأضاف قال: “لقد رأيت فريقي يفوز بأول لقب لنا. نحن في الرابعة من عمرنا كنادٍ وقد حصلنا على كأس الآن. أنا سعيد جدًا بالمكان الذي نحن فيه. لدي أصدقاء ليسوا كذلك. لقد توقعوا المزيد. لقد توقعوا منه أن يلعب كل مباراة ويدمر كل فرق الدوري".

وعن أحلامه للمستقبل، قال: "الأمل الكبير هو أن يحصل إنتر ميامي على الكثير من المشجعين من هذا الأمر؛ أن يأتي الناس من أجل ميسي ويبقوا. أنا لا أرى الكثير منه بعد، لا أنسى عندما غادر الملعب وغادر الناس معه، شعرت بالحزن الشديد. لقد أزعجني ذلك حقًا".