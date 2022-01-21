كبار أوروبا يزاحمون الهلال والنصر على ضم أوباميانج

يبدو أن الجابوني بيير أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي، سيثير الكثير من الحبر خلال الأيام القادمة، في ظل رغبة ناديي النصر والهلال في التعاقد معه، ودخول أندية أوروبية كبرى في المفاوضات من أجل ضمه.

وينتهي عقد أوباميانج مع نادي آرسنال بنهاية الموسم القادم، ولكن هناك رغبة من جانب النادي الإنجليزي للتخلص منه خلال الوقت الحالي.

ما هو وضع أوباميانج مع آرسنال حاليًا؟

الأمر لا يسير على ما يرام بالنسبة لأوباميانج مع نادي آرسنال، حيث ترددت أنباء غير جيدة بالمرة، بأن اللاعب تم تجريده من شارة القيادة، بالإضافة إلى استبعاده من مباريات الفريق.

وكانت آخر مشاركة لأوباميانج بشارة القيادة في مباراة مانشستر يونايتد التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بتاريخ 2 ديسمبر 2021، ليشارك بعدها كبديل لمدة 5 دقائق فقط أمام إيفرتون بالجولة الخامسة عشر.

اللاعب دخل في مشاكل مع مدربه الإسباني مايكل أرتيتا، وهو الأمر الذي دفع الأخير لاستبعاده من قائمة الفريق للمباريات الأخيرة، وتوترت العلاقة بين الطرفين بشكل كبير.

مفاوضات الهلال والنصر مع أوباميانج

الصحفي الإنجليزي "James Benge" الذي يعمل في صحيفة "cbssport" البريطانية، أعلن الأربعاء الماضي، عن تقديم نادي النصر عرضًا ضخمًا ومغريًا لنادي آرسنال أمس الثلاثاء، لضم أوباميانج.

وأضاف أن النصر طلب ضم أوباميانج لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وضع بند ينص على أحقية النادي السعودي في ضم اللاعب الجابوني نهائيًا مقابل 8 ملايين يورو.

نادي آرسنال مازال يفكر في عرض النصر السعودي، خاصة في ظل رغبة النادي الإنجليزي في توفير راتب أوباميانج الأسبوعي، والذي يصل إلى 340 ألف دولار أمريكي.

وأكد الصحفي الإنجليزي على أن نادي النصر إذا أراد ضم أوباميانج، عليه توفير راتبه الضخم الذي يصل إلى 340 ألف دولار بالأسبوع الواحد، أي ما يعادل مليون و250 ألف ريال سعودي تقريبًا.

المهاجم الجابوني يحصل على مبلغ 16 مليون دولار في الموسم الواحد، ما يعادل الـ60 مليون ريال سعودي، وهو الأمر الذي سيكون مطلوبًا من النصر حال التعاقد معه.

ومن جانبه، أعلن الإعلامي الرياضي نواف العقيل، عن تقديم نادي الهلال عرضًا إلى آرسنال من أجل التعاقد مع أوباميانج، مقابل 6.5 مليون جنيه استرليني مع خيار الشراء.

كبار أوروبا يزاحمون الهلال والنصر على أوباميانج

وفقًا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن هناك العديد من الأندية الكبيرة التي ترغب في ضم أوباميانج خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من نادي آرسنال.

وأكدت الشبكة على أن أندية باريس سان جيرمان وليون من فرنسا، بالإضافة ليوفنتوس وميلان من إيطاليا، وإشبيلية الإسباني، يرغبون في ضم أوباميانج من نادي آرسنال.

ولكن يبقى الفيصل في حسم الصفقة، للفريق الذي يستطيع تحمل راتبه الشهري، والذي يصل إلى 1.7 مليون يورو.

اقرأ أيضًا ..

النصر يُغري آرسنال من أجل ضم أوباميانج

"الهلال هو من يفاوض أوباميانج وليس النصر"

أوباميانج في أزمة جديدة .. احتفالات دبي تبعده عن بداية أمم إفريقيا