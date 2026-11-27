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إذا كنت نسيت ما حدث بين مصر والأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026 على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، فلا تقلق، هناك مواجهة أخرى بين نفس الفريقين ستذكرك بكامل تفاصيلها التي شاهدنا فيها الفراعنة يودعون المونديال بريمونتادا قاتلة قادها أيقونة منتخب التانجو ليونيل ميسي، بتحول النتيجة من تقدم 2/0 إلى خسارة 3/2.

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الواقعة حدثت من جديد، وفي مونديال آخر، ولكنه يخص قصار القامة، حيث تستضيف المغرب حاليًا نسخة 2026 من المسابقة التي شهدت بعض الأحداث المثيرة، منها ما ذكرنا بالمباراة التاريخية بين مصر والأرجنتين في مونديال الكبار الذي أقيم في أمريكا الشمالية "كندا وأمريكا والمكسيك" الصيف الماضي.

ماذا حدث بين مصر والأرجنتين في 7 يوليو الماضي؟

المنتخب المصري تقدم بهدف عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، ثم أضاف مصطفى زيكو الثاني في الدقيقة 67، ليصبح الفريق الذي كان يُدربه حسام حسن وقتها، على بعد دقائق معدودة لتخطي دور الـ16 والوصول إلى ربع نهائي المونديال، ولكن الأرجنتين عادت بثلاثية مفاجئة بأهداف من كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز في الدقائق 79 و89 و93.

قمة مثيرة

مواجهة مصر والأرجنتين في ربع نهائي مونديال قصار القامة، وهي المسابقة التي تقام على ملاعب كرة القدم للصالات، شهدت سيناريو مشابه كثيرًا لما حدث على ملعب أتلانتا، بتقدم مصر أولًا عن طريق وليد عصام، قبل أن تتعادل بعدها الأرجنتين لتصبح النتيجة 1/1، ليضيف الفراعنة بعدها الهدف الثاني لوليد عصام أيضًا وسط فرحة عارمة من لاعبي الفراعنة.

الفريقان ذهبا إلى الاستراحة ومصر متقدمة بنتيجة 2/1 على الأرجنتين، ووقتها عاد إلى الأذهان تفوق مصر على التانجو في مونديال الكبار 2/0، وبالفعل السيناريو الكارثي تكرر من جديد مع منتخب قصار القامة بقلب ممثل أمريكا الجنوبية للنتيجة بتسجيل هدفين متتاليين في ريمونتادا مُكررة على الأراضي المغربية.

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عندما وصلت النتيجة إلى 3/2 لصالح الأرجنتين، أتيحت فرصة سانحة لمصر للتعديل من ركلة جزاء عن طريق هدافها وليد عصام، لكنه أهدرها على مرتين، ليخرج الفراعنة من البطولة، وسط سلسلة من المشاجرات المحتدمة بين لاعبي الفريقين عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة.

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وللصدفة البحتة أن هناك بعض الأحداث المشابهة وقعت في مونديال الكبار، عندما اعترض حسام حسن وبعض اللاعبين من منتخب مصر على بعض قرارات الحكم فرانسوا ليتكسير، وعدم منحه ركلة جزاء لممثل إفريقيا كانت ستقلب النتيجة تمامًا وتغير مسار المباراة.

نظرة على بطولة العالم للصالات

المسابقة انطلقت في 21 نوفمبر الجاري، وتتكون من 4 مجموعات، المجموعة الأولى تواجد بها "المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وجواتيمالا وكولومبيا"، والثانية "فرنسا والمكسيك وبوليفيا والسودان"، والثالثة "الأرجنتين والبرازيل والأردن والعراق" والرابعة كان بها مصر وباراجواي واليابان وغانا.

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وبالنسبة لمنتخب مصر فقد تفوق الفراعنة على غانا بنتيجة 8/0، ثم انتصر أمام اليابان برباعية نظيفة، قبل الخسارة من باراجواي بنتيجة 5/2، ليلعب الفريق أمام الأرجنتين التي انتصرت 3/2 لتصعد إلى نصف نهائي المسابقة بنجاح.