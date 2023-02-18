كأس العالم في الخلفية.. دي ماريا: باريس جعلوا مبابي يبقى ثم جلبوا له الأفضل في التاريخ!

تصريحات يمكن أن ترى نهائي المونديال من خلالها

يرى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الحالي وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقًا أن كيليان مبابي "يحمل مسؤوليات كثيرة في الفريق" رغم أنه يمتلك إلى جواره "أفضل لاعب في العالم" على حد تعبيره، في إشارة إلى مواطنه ليونيل ميسي.

وقال دي ماريا في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "لقد ألقوا عليه المسؤولية، أصروا على إبقائه ومنحه قوة كبيرة، ولكن مهلًا، لقد جلبوا أفضل لاعب في التاريخ إلى جواره بعد ذلك!".

وأردف: "من الصعب استيعاب ذلك، لقد حصل على هذه القوة لأنه فرنسي، جاء من هناك وفاز بكأس العالم ولا تزال أمامه مسيرة رائعة".

ولكن دي ماريا أصر على أن مبابي "شخص جيد، لا أظن أنه قد أصابه أي تغيير".