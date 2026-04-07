فاز أرسنال بمباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء في اللحظات الأخيرة خارج أرضه أمام سبورتينغ البرتغال. وفي لشبونة الماطرة، وقّع كاي هافيرتس قبل النهاية بقليل على الهدف الوحيد: 0-1. وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل الساعة 21:00 في ملعب الإمارات.

لم يكن يفصل سبورتينغ كثيراً عن عدم الوجود أصلاً في هذا الدور ربع النهائي. فقد خسر البرتغاليون مباراة الذهاب في دور الـ16 بنتيجة 3-0 أمام إف كيه بودو/غليمت، لكنهم حققوا في الإياب على أرضهم عودة مذهلة: 5-0 بعد التمديد. أما أرسنال فأقصى باير ليفركوزن في دور الـ16 بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

أرسنال، الذي افتقد المدافع المصاب يوريين تيمبر، تعرض لضغط كبير فوراً في بداية ممتعة. إذ سدد ماكسيميليانو أراوخو بقوة على العارضة بعد تمريرة رائعة من عثمان ديوماندي، ثم شاهد الظهير الأيسر نفسه بعد ذلك بقليل تسديدة من مسافة بعيدة تمر فوق المرمى بقليل.

بعد ذلك ظهر أرسنال أيضاً. كادت ركلة حرة نفذها مارتن أوديغارد أن تُحوَّل برأسية من ديوماندي إلى مرمى فريقه، ثم انتهت الركنية التالية التي نفذها نوني مادويكي مباشرة على العارضة. وهكذا كان كلا الفريقين قد أصاب القائم/العارضة مرة واحدة خلال ربع ساعة.

كانت البداية واعدة، لكن ما قدمه الفريقان في بقية الشوط الأول كان مخيباً إلى حد كبير. وباستثناء تسديدة لأوديغارد تصدى لها روي سيلفا، لم تُسجَّل فرص تُذكر.

بوجه عام كان سبورتينغ الطرف الأفضل في الشوط الأول. وبعد الاستراحة كان أرسنال هو الأفضل لفترة طويلة. فسدد لياندرو تروسارد بجوار المرمى، وتصدى روي سيلفا لمحاولات أوديغارد وغابرييل مارتينيلي، كما أُلغي هدف التقدم لمارتين زوبيمندي بسبب تسلل فيكتور غيوكيريس قبل ذلك.

لكن سبورتينغ كان أيضاً يشكّل خطورة من حين لآخر، ولا سيما قرب النهاية. بعد تمريرة قصيرة من أراوخو المتألق، سدد فرانسيسكو ترينكاو كرة بجوار المرمى، وفي الدقائق الأخيرة شمّ جيني كاتامو رائحة هدف ثلاث مرات. في البداية سدد الكرة بجوار القائم بقليل، ولاحقاً رأى كلّاً من ضربة رأس وتسديدة تُصَدّان ببراعة من ديفيد رايا.

وبدا أن الفريقين يتجهان إلى تعادل سلبي، لكن قبل النهاية بقليل قرر هافرتس خلاف ذلك. وضع مارتينيلي زميله الألماني البديل بتمريرة جميلة وجهاً لوجه أمام روي سيلفا، وأنهى هافرتس الكرة في الشباك: 0-1.